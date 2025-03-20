Muş'ta devlet desteğiyle çiftlik kuran girişimci günde 1 ton süt üretiyor!

Güzel bir iş. Modern şartlarda hayvancılık yapıyoruz. Devlet desteği olmasa böyle bir tesisi kurma imkanımız yoktu. 5 kişi istihdam ediyoruz. Hayvancılığın gelişmesine destek oluyoruz. Gönül ister ki daha fazlasını yapalım. Bize bu imkanları sunan DAKA'ya, TKDK'ye ve tüm yetkililere teşekkür ederim." diye konuştu.