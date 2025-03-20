Muş'ta devlet desteğiyle çiftlik kuran girişimci günde 1 ton süt üretiyor!
Muş'ta yaşayan 59 yaşındaki Hamdusena Karakaya, aldığı devlet destekleriyle kurduğu çiftlikteki 130 büyükbaş hayvandan günde bir ton süt elde ederek fabrikalara satıyor. Aldığı destekle 2 bin 200 metrekare alana sahip iki ahır, yem deposu, süt sağım ünitesi, revir ve silaj çukurlarından oluşan modern bir tesis kuran Karakaya, büyükbaş hayvan sayısını da 130'a yükseltti.
AA
• 20 Mart 2025 - 12:58 • Son Güncelleme:
AA
• 20 Mart 2025 - 12:58 • Son Güncelleme: