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Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol gidiyor! Hepsinin tek bir amacı var

Muş'ta berivanlar (hayvanları sağan kadın), merada otlatılan küçükbaş hayvanları sağmak için her gün kilometrelerce yol gidiyor. Sürülerdeki koyun ve keçileri sağan kadınlar, elde ettikleri sütü bidonlara doldurarak beldeye dönüyor. Bu işlemi günde iki kez yapan kadınlar, elde ettikleri sütten yaptıkları peynir, yoğurt ve tereyağını satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Berivanlardan Elif Konur, 'Günde iki defa meraya geliyoruz. Her birimiz yaklaşık 200 koyun sağıyoruz. Küçüklüğümden beri bu işi yapıyorum' dedi.

AA
• 16 Haziran 2025 - 15:21 • Son Güncelleme:
AA
• 16 Haziran 2025 - 15:21 • Son Güncelleme:
1Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol gidiyor Hepsinin tek bir amacı var

Korkut ilçesi Altınova beldesinde sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan kadınlar, ev işlerini tamamladıktan sonra süt sağımı için hazırlık yapıyor.

2Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol gidiyor Hepsinin tek bir amacı var

Kullandıkları malzemeleri yanlarına alan kadınlar, römorkta yaptıkları zorlu yolculuğun ardından beldeye 15 kilometre mesafede bulunan Kosur bölgesindeki meraya ulaşıyor.

3Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol gidiyor Hepsinin tek bir amacı var

Sürülerdeki koyun ve keçileri sağan kadınlar, elde ettikleri sütü bidonlara doldurarak beldeye dönüyor. Bu işlemi günde iki kez yapan kadınlar, elde ettikleri sütten yaptıkları peynir, yoğurt ve tereyağını satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

4Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol gidiyor Hepsinin tek bir amacı var

Berivanlardan Elif Konur, AA muhabirine, geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu söyledi. Sabah ev işlerini yapıp inekleri sağdıktan sonra yola koyulduklarını anlatan Konur, şunları kaydetti:

5Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol gidiyor Hepsinin tek bir amacı var

"Hayat şartları zor ve çocuklarımız okula gidiyor. Kadınlar olarak ailemize katkı sağlıyoruz. Şimdi götürdüğümüz sütü peynir yapıp satacağız. Günde iki defa meraya geliyoruz. Traktörün römorkunda koyunların otlatıldığı alana varıyoruz.

6Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol gidiyor Hepsinin tek bir amacı var

Her birimiz yaklaşık 200 koyun sağıyoruz. Küçüklüğümden beri bu işi yapıyorum. Evlendikten sonra da devam ettim. Yaklaşık 15 kadınla koyun sağmaya geliyoruz. Hayvanlarımızı seviyoruz."

7Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol gidiyor Hepsinin tek bir amacı var

Berivanlığın zahmetli bir iş olduğunu dile getiren Konur, "İşimizi severek yapıyoruz. Alıştığımız için bize zor gelmiyor. Meraya eğlenerek geliyoruz.

8Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol gidiyor Hepsinin tek bir amacı var

İşimizi de yapıyoruz, paramızı da kazanıyoruz. Hayvanlarımız yaklaşık bir ay sonra köy yakınındaki meralara gelecek." dedi.

9Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol gidiyor Hepsinin tek bir amacı var

Bölgede besicilik yapan Salih Mergen ise kadınların günde iki kez küçükbaş hayvanları sağdığını belirterek, "Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz.

10Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol gidiyor Hepsinin tek bir amacı var

Beldemizde yaklaşık 6 bin küçükbaş hayvan varlığı mevcut. Koyun sağmaya herkes traktörle geliyor. İşimizi seviyoruz." ifadelerini kullandı.