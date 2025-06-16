Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol gidiyor! Hepsinin tek bir amacı var

Sürülerdeki koyun ve keçileri sağan kadınlar, elde ettikleri sütü bidonlara doldurarak beldeye dönüyor. Bu işlemi günde iki kez yapan kadınlar, elde ettikleri sütten yaptıkları peynir, yoğurt ve tereyağını satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.