Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol gidiyor! Hepsinin tek bir amacı var
Muş'ta berivanlar (hayvanları sağan kadın), merada otlatılan küçükbaş hayvanları sağmak için her gün kilometrelerce yol gidiyor. Sürülerdeki koyun ve keçileri sağan kadınlar, elde ettikleri sütü bidonlara doldurarak beldeye dönüyor. Bu işlemi günde iki kez yapan kadınlar, elde ettikleri sütten yaptıkları peynir, yoğurt ve tereyağını satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Berivanlardan Elif Konur, 'Günde iki defa meraya geliyoruz. Her birimiz yaklaşık 200 koyun sağıyoruz. Küçüklüğümden beri bu işi yapıyorum' dedi.
AA
• 16 Haziran 2025 - 15:21 • Son Güncelleme:
AA
• 16 Haziran 2025 - 15:21 • Son Güncelleme: