Murat Sancak'tan çarpıcı açıklamalar! 'Yunus Akgün'e iki tokat attım ve dedim ki...'

FATİH TERİM'İN ADANA'YA BORCU VAR DEDİM; ÇÜNKÜ!

- Geçenlerde Fatih Terim'in Adana'ya borcu var dediniz. Terim'in gerçekten Adana'ya borcu var mı?

Aslında o röportajın önüne bakmak lazım. Orada söylemek istediğim şuydu. Fatih Hoca çok değerli biri. G.Saray ondan önce şampiyon olamayan bir takımken sonraki zamanlar arka arkaya şampiyon olmaya başladı. UEFA Kupası'nı aldı. Hatta şunu söyledim. Türkiye'nin en iyi hocası Fatih Hoca'dır. Şampiyonlar Ligi'ni yeni bir hoca alana kadar en değerlisi o. Ben Siirt'liyim, Adana'lı değilim. Onu sordular. O yüzden daha önce de demiştim Fatih Hoca'nın bu şehre borcu var. Neden Adanalı olduğu için. Yardımcı olması gerek. Biz tabi ki para dilenmiyoruz. Örnek verdim orada. Bir futbolcuyu 3 takım istiyorsa Adana Demirspor'a vermesi lazım diye. Benim söylediğim tamamen o. Yoksa Fatih Hoca benim abimdir. Eminim o da beni seviyordur.