Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in şüpheli ölümünü otopsi aydınlattı!

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜRKEN EŞİ ONU TERK ETMİŞTİ

Henüz 45 yaşındayken kanser hastalığına yenik düşen ünlü sanatçı Murat Göğebakan'ın hayat hikayesi dinleyenleri hüzünlendiriyor.İlk kez 2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan'ın hastalığı yeniden nüksetmiş, lösemiye bağlı ani kalp durması sonucu hayatını kaybetmişti. Murat Göğebakan kanser tedavisi görürken eşi Sema Bekmez onu terk etmişti. Murat Göğebakan'ın katıldığı bir programda 'Kalbim Yaralı' şarkısını gözyaşları içinde seslendirmesi ise hayranlarının hafızasına kazınmıştı.