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MagazinMurat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in şüpheli ölümünü otopsi aydınlattı!
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• 22 Mart 2022 - 15:46 • Son Güncelleme:

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in şüpheli ölümünü otopsi aydınlattı!

Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez, 6 Kasım'da evinde komaya girmiş halde bulundu, ardından da vefat etti. Savcılık şüpheli gördüğü ölümle ilgili soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen otopsi raporu geldi.

• 22 Mart 2022 - 15:46 • Son Güncelleme:
1Murat Göğebakanın eski eşi Sema Bekmezin şüpheli ölümünü otopsi aydınlattı
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Murat Göğebakan, yaklaşık 11 yıl Sema Bekmez'le evli kalmış, çiftin bir çocukları olmuştu. Kansere yakalanan Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra "Beni aldattı" diyerek eşi Sema Bekmez'le boşanmıştı.

2EV ARKADAŞI BULDU

EV ARKADAŞI BULDU

51 yaşındaki Bekmez, 6 Kasım sabahı, evde arkadaşı tarafından komaya girmiş bir şekilde bulundu. Etiler'deki özel bir hastaneye kaldırılan Bekmez, burada hayatını kaybetti.

3KALP YETMEZLİĞİ ÇIKTI

KALP YETMEZLİĞİ ÇIKTI

Sema Bekmez'in ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Ev arkadaşı, verdiği ifadede "Ağzından beyaz renkli sıvı gelmişti. Ambulansı aradım" dedi.

4Murat Göğebakanın eski eşi Sema Bekmezin şüpheli ölümünü otopsi aydınlattı

Adli Tıp Kurumu, Bekmez'in kesin ölüm sebebini anlamak için yaptığı otopsi sonrası "Ölüm nedeni kalp damar yetmezliği" raporunu verdi.

5Murat Göğebakanın eski eşi Sema Bekmezin şüpheli ölümünü otopsi aydınlattı

Savcılık ölüm üzerindeki şüpheli durum kalktığı için dosyayı kapattı.

6KANSER TEDAVİSİ GÖRÜRKEN EŞİ ONU TERK ETMİŞTİ

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜRKEN EŞİ ONU TERK ETMİŞTİ

Henüz 45 yaşındayken kanser hastalığına yenik düşen ünlü sanatçı Murat Göğebakan'ın hayat hikayesi dinleyenleri hüzünlendiriyor.İlk kez 2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan'ın hastalığı yeniden nüksetmiş, lösemiye bağlı ani kalp durması sonucu hayatını kaybetmişti. Murat Göğebakan kanser tedavisi görürken eşi Sema Bekmez onu terk etmişti. Murat Göğebakan'ın katıldığı bir programda 'Kalbim Yaralı' şarkısını gözyaşları içinde seslendirmesi ise hayranlarının hafızasına kazınmıştı.

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