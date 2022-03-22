• 22 Mart 2022 - 15:46 • Son Güncelleme:
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in şüpheli ölümünü otopsi aydınlattı!
Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez, 6 Kasım'da evinde komaya girmiş halde bulundu, ardından da vefat etti. Savcılık şüpheli gördüğü ölümle ilgili soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen otopsi raporu geldi.
• 22 Mart 2022 - 15:46 • Son Güncelleme:
1
Murat Göğebakan, yaklaşık 11 yıl Sema Bekmez'le evli kalmış, çiftin bir çocukları olmuştu. Kansere yakalanan Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra "Beni aldattı" diyerek eşi Sema Bekmez'le boşanmıştı.
3
4
6
KANSER TEDAVİSİ GÖRÜRKEN EŞİ ONU TERK ETMİŞTİ
Henüz 45 yaşındayken kanser hastalığına yenik düşen ünlü sanatçı Murat Göğebakan'ın hayat hikayesi dinleyenleri hüzünlendiriyor.İlk kez 2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan'ın hastalığı yeniden nüksetmiş, lösemiye bağlı ani kalp durması sonucu hayatını kaybetmişti. Murat Göğebakan kanser tedavisi görürken eşi Sema Bekmez onu terk etmişti. Murat Göğebakan'ın katıldığı bir programda 'Kalbim Yaralı' şarkısını gözyaşları içinde seslendirmesi ise hayranlarının hafızasına kazınmıştı.