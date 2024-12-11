Münbiç'e giden yollar asfaltlanıyor! Eve dönüş için hazırlıklar devam ediyor

"Herkes Suriye'ye dönsün"

Esad ve YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin özgürleştirildiğini belirten Hasan, Türkiye'deki Suriyelileri evlerine dönmeye çağırdı. Hasan, "Suriye özgürleştirildiğinden dolayı tüm Suriyeli mültecilerimizi ülkemize bekliyoruz. Bir kişi değil, herkesin çalışması gerekiyor. El ele verelim bu güzelim ülkeyi ayağa kaldıralım. Ben inanıyorum ki geleceğimiz çok güzel olacak ve güzel günler bizleri bekliyor. Kardeşleriniz sizi bekliyor, bizleri kardeşsiz bırakmayın. Gelin buraya birlikte çalışalım, birlikte adım atalım, birlikte inşa edelim. Bir an önce ülkenize dönün, işinize bakın, evinize bakın. Hayatınızın diğer zamanlarını barış içerisinde geçirelim" diye konuştu.