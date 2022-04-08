Mühendis çift mesleklerini bırakıp topraksız tarım yapmaya başladılar

“Önce karşı çıktılar sonra da bize hak verdiler”

Ailesi başta olmak üzere çevresinin de kendi mesleklerini yapmak yerine tarıma yönelmelerine karşı çıktıklarını ama üretimi gördükten sonra da kendilerine hak verdiklerini sözlerine ekleyen Ballı, “Çevremdekilerin yanı sıra ailem bile bu duruma önceleri karşı çıktı. Özellikle yurt dışına dil eğitimi almaya gidince bu görüş ayrılığı biraz daha arttı. ‘Biz seni bu yüzden mi yurt dışına gönderdik, kendi mesleğini yapsaydın’ diye çok dediler. Ama şu anda bu üretimi görmeye başlayan herkes bu işin yapılması gerektiğini ve ne kadar güzel bir iş olduğunu ve neden bizim tarımı seçtiğimizi daha iyi anlıyorlar. Biz özel sektörde çalışırken, bazen gecemiz oldu bazen gündüzümüz olmadı. Çok yoğun şartlarda çalıştık. Özel sektördeki şartlar malum. Ne kadar çalışırsanız çalışın maddi olarak belli bir karşılığını alabiliyorsunuz. Bunları gördükten sonra 'neden kendi enerjimizi kendi işimize harcamıyoruz' diyerek kendi işimizi yapmaya karar verdik. İyi ki de vermişiz. Balayımız bile serada geçti diyebiliriz ama olsun ben her şeye razıyım” ifadelerini kullandı.