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Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor

Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte devam eden orman yangınını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, orman yangını nedeniyle vatandaşlara su tankeri ve traktör getirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

• 18 Ekim 2024 - 01:27 • Son Güncelleme:
• 18 Ekim 2024 - 01:27 • Son Güncelleme:
1Muğlanın Ortaca ve Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı Ekipler müdahale ediyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.Dalaman'ın Elcik Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi. Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahale ediliyor.

2DALAMANDA DA ÇIKTI

DALAMAN'DA DA ÇIKTI

Muğla'nın Ortaca ilçesinde saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale sürerken, saat 20.30 sıralarında Dalaman ilçesine bağlı Taşbaş Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanda da yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki orman yangınına da ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

3MUĞLA VALİSİ AKBIYIK: YANGIN ÇOK GENİŞ BİR ALANDA

MUĞLA VALİSİ AKBIYIK: YANGIN ÇOK GENİŞ BİR ALANDA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte devam eden orman yangınını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.

4Muğlanın Ortaca ve Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı Ekipler müdahale ediyor

Dalaman ilçesindeki orman yangınına müdahale çalışmalarını yerinde takip eden Akbıyık, AA muhabirine, bölgede bugün dördüncü yangının çıktığını bildirdi.

5Muğlanın Ortaca ve Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı Ekipler müdahale ediyor

Yangınların Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da çıktığını ifade eden Akbıyık, "En büyük yangın burası. Tüm ekiplerimiz burada. Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara araçları, itfaiye, arazöz, iş makineleri Büyükşehir Belediyemizin, tüm civar belediyelerimiz, AFAD kriz merkezimiz toplandı, başında bir vali yardımcımız var." dedi.

6Muğlanın Ortaca ve Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı Ekipler müdahale ediyor

Akbıyık, emniyet ve jandarmanın arazöz ve itfaiyelerinin de bölgede olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

7Muğlanın Ortaca ve Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı Ekipler müdahale ediyor

"Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir, iki yanan yapı var. Allah'a şükür, can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz."

8ORMAN İŞÇİLERİ YOĞUN MÜCADELE VERİYOR

ORMAN İŞÇİLERİ YOĞUN MÜCADELE VERİYOR

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dalaman Taşbaşı Mahallesi'ndeki yangın bölgesine 37 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer ve 225 orman personeli sevk edildi.

9Muğlanın Ortaca ve Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı Ekipler müdahale ediyor

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, yangın söndürme çalışmalarını yerinde sevk ve idare ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla 5 uçak ve 4 helikopter, söndürme çalışmalarına katılacak.

10Muğlanın Ortaca ve Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı Ekipler müdahale ediyor

Dalaman'ın Elcik Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda yangın çıkmış, alevler etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılmıştı. Yangın söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de destek vermişti.

11ORTACADAKİ YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINDA

ORTACA'DAKİ YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Okçular Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 21.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

12YANGINDA 1 EV VE AHIR ZARAR GÖRDÜ, BELEDİYE BAŞKANI VATANDAŞLARA YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

YANGINDA 1 EV VE AHIR ZARAR GÖRDÜ, BELEDİYE BAŞKANI VATANDAŞLARA YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Muğla'nın Dalaman ilçesinde saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangınında 1 ev ve 1 ahırın zarar gördüğü öğrenilirken, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, orman yangını nedeniyle vatandaşlara su tankeri ve traktör getirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

13Muğlanın Ortaca ve Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı Ekipler müdahale ediyor

Başkan Durmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taşbaşı Mahallesi’nde çıkan yangın nedeniyle tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını ve tedbirli hareket etmelerini, özellikle çevre mahallelerde traktörü, su tankeri bulunan vatandaşlarımızın müdahale için gelmesini rica ediyoruz. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz" dedi.