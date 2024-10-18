Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor
Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte devam eden orman yangınını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, orman yangını nedeniyle vatandaşlara su tankeri ve traktör getirmeleri konusunda çağrıda bulundu.
• 18 Ekim 2024 - 01:27 • Son Güncelleme:
• 18 Ekim 2024 - 01:27 • Son Güncelleme: