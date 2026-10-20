Muğla'da üreticiye alternatif gelir kapısı olan avokado üretimi yaygınlaşıyor

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Sakız ağacı, defne, safran ve salep gibi tıbbi ve aromatik bitkilerde de üretim yapıyoruz. Amacımız, bölgemizin potansiyelini değerlendirerek ürün çeşitliliğini artırmak, çiftçilerimizin gelirini yükseltmek ve ülkemizin ithalatını azaltmaya katkı sağlayacak yerli üretimi desteklemek. Bu doğrultuda üreticilerimiz ve sektör temsilcileriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."