Müge Anlı'da Türkiye'yi şok eden istismar ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Sapık baba tutuklandı
Türkiye’yi sarsan olay Müge Anlı’nın canlı yayını sırasında ortaya çıkmış, durumu öğrenen Müge Anlı, öfkesini gizleyemeyerek "Sen utanmadan benim stüdyoma nasıl geldin ahlaksız. Görüntülerin elimde" diyerek isyan etmişti... Korkunç olayın başrolü üvey baba Selahattin Yalnız tutuklandı. Ayrıca Anlı'nın iddiasına göre, Yalnız'ın 11 çocuğu olduğu da ortaya çıktı.
• 03 Haziran 2024 - 13:23 • Son Güncelleme:
• 03 Haziran 2024 - 13:23 • Son Güncelleme: