Müge Anlı'da Türkiye'yi şok eden istismar ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Sapık baba tutuklandı

11 ÇOCUĞU VARMIŞ!

Anlı, “Selahattin mahkemede yaptıklarını inkar etmiş. Selahattin ile ilgili size bambaşka bir şey anlatacağım. Meğerse Avustralya'ya gitmiş bu. Bir sürü de çocuğu var bu adamın. Bizim saydığımız 11 tane. 3 tane mi 4 tane mi ne karısından. Gayrimeşru çocuğu var onu vermişler yurda.