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Gündem Müge Anlı'da Türkiye'yi şok eden istismar ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Sapık baba tutuklandı
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Müge Anlı'da Türkiye'yi şok eden istismar ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Sapık baba tutuklandı

Türkiye’yi sarsan olay Müge Anlı’nın canlı yayını sırasında ortaya çıkmış, durumu öğrenen Müge Anlı, öfkesini gizleyemeyerek "Sen utanmadan benim stüdyoma nasıl geldin ahlaksız. Görüntülerin elimde" diyerek isyan etmişti... Korkunç olayın başrolü üvey baba Selahattin Yalnız tutuklandı. Ayrıca Anlı'nın iddiasına göre, Yalnız'ın 11 çocuğu olduğu da ortaya çıktı.

• 03 Haziran 2024 - 13:23 • Son Güncelleme:
• 03 Haziran 2024 - 13:23 • Son Güncelleme:
1 Müge Anlıda Türkiyeyi şok eden istismar ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Sapık baba tutuklandı

ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan Selahattin Yalnız'ın, 10 yıldır biri engelli 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Müge Anlı'nın canlı yayınında gün yüzüne çıkan gerçekler, kamuoyunu dehşete düşürdü.

2 Müge Anlıda Türkiyeyi şok eden istismar ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Sapık baba tutuklandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 17 Mayıs'ta kaybolan Figen Tülay Bayındır ve Bahar Demir'i bulmak için programın kapısını çalan Selahattin Yalnız, üvey kızlarının eve dönmesini istedi.

3 Müge Anlıda Türkiyeyi şok eden istismar ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Sapık baba tutuklandı

Yalnız, anne Fitnat Ertekin ve zihinsel engelli abla Gizem Demir ile birlikte kaybolan kızları bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Aile, kızların babalarını uyku ilacı ile uyutarak evden kaçtığını ve evdeki 63 bin TL'yi de yanlarında götürdüklerini iddia etti.

4 Müge Anlıda Türkiyeyi şok eden istismar ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Sapık baba tutuklandı

Programda olay araştırılmaya başlanınca, perde arkası herkes için şoke edici oldu. Yalnız, Fitnat Ertekin'in öz kızı Figen Tülay Bayındır'a çocukluğundan beri sahip çıktığını, ardından Bahar Demir ve zihinsel engelli ablası Gizem Demir'i de evine alarak onlara babalık yaptığını öne sürdü. Yalnız, kızlarına öz kızları gibi davrandığını ve her ay kartlarına para yatırdığını iddia etti.

5 10 YIL SÜREN SKANDAL

10 YIL SÜREN SKANDAL

Kayıpların 15. gününde Müge Anlı ve ekibi, Figen Tülay Bayındır ve Bahar Demir'i buldu. Kızlar, çarpıcı gerçekleri Müge Anlı'ya anlattı. Gizli bir tanık ise kızların saldırıya uğradığı videoları ekibe ulaştırdı.

6 Müge Anlıda Türkiyeyi şok eden istismar ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Sapık baba tutuklandı

Delillerle kanıtlanan cinsel istismar, Selahattin Yalnız'ın yıllardır 3 kıza da cinsel istismarda bulunduğunu gösterdi. Üvey baba ise videoların sahte olduğunu ve kızların kendisine istismarda bulunduğunu iddia etti.

7 Müge Anlıda Türkiyeyi şok eden istismar ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Sapık baba tutuklandı

Müge Anlı, yayında sinirlenerek "Ben 34 yıllık televizyoncuyum. Hangi görüntünün montaj olup olmadığını anlarım. Sen daha televizyonun düğmesini açmayı bilmezken ben program yapıyordum" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

8 Müge Anlıda Türkiyeyi şok eden istismar ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Sapık baba tutuklandı

Anne Fitnat Ertekin ise eşinin 9 yıldır kızı Tülay ile evli olduğunu belirtti. Zihinsel engelli abla Gizem Demir ise üvey babayı savundu.

9 SUSMAK ZORUNDA KALDIM

"SUSMAK ZORUNDA KALDIM"

Canlı yayında, anne Fitnat Ertekin ve üvey baba Selahattin Yalnız, Muğla'da tutuklanarak mahkemeye sevk edildi. Anne, "Ben her şeye şahittim, susmak zorunda kaldım" dedi.

10 11 ÇOCUĞU VARMIŞ

11 ÇOCUĞU VARMIŞ!

Anlı, “Selahattin mahkemede yaptıklarını inkar etmiş. Selahattin ile ilgili size bambaşka bir şey anlatacağım. Meğerse Avustralya'ya gitmiş bu. Bir sürü de çocuğu var bu adamın. Bizim saydığımız 11 tane. 3 tane mi 4 tane mi ne karısından. Gayrimeşru çocuğu var onu vermişler yurda.

11 Müge Anlıda Türkiyeyi şok eden istismar ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Sapık baba tutuklandı

Dün Avustralya'dan bizi aradılar. Adama bak bir de kalkmış Avustralya'ya da gitmiş. Bizim babamız Fatih'ten Taksim'e gidemez. Avustralya'ya gitmiş Bir de oraları da karıştırmış oralardan sınır dışı edilmiş” dedi.

12 TUTUKLANDI

TUTUKLANDI

Selahattin Yalnız, mahkemede de suçlamaları reddetti. Delilleri inceleyen mahkeme, anneyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, üvey babayı cinsel istismar suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

13 Müge Anlıda Türkiyeyi şok eden istismar ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Sapık baba tutuklandı

Mahkeme sonrası zihinsel engelli abla Gizem Demir, savcının talimatıyla devlet korumasına alındı.