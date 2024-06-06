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Gündem Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı? MEHMET ALİ ÖZDEMİR CİNAYETİ | Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü? İşte Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayı
Haberler Gündem Haberleri Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı? MEHMET ALİ ÖZDEMİR CİNAYETİ | Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü? İşte Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayı

Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı? MEHMET ALİ ÖZDEMİR CİNAYETİ | Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü? İşte Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mehmet Ali Özdemir dosyası cinayet itirafı ile çözüldü. 41 yaşındaki yeğenlerinin babasını kayınbirader Mehmet Genç öldürdüğünü söyledi. Peki, Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı, Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı? İşte Mehmet Ali Özdemir cinayeti

• 06 Haziran 2024 - 12:45 • Son Güncelleme:
• 06 Haziran 2024 - 12:45 • Son Güncelleme:
1 Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı MEHMET ALİ ÖZDEMİR CİNAYETİ | Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü İşte Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayı

Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı, Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü? "Müge Anlı ile Tatlı Sert"te, Hatay'da yaşayan evli ve üç çocuk sahibi 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in esrarengiz kayboluşunda katil belli oldu. Peki, Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı, Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü? İşte Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayı

2 Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı, Özdemir’i kim öldürdü

Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı, Özdemir’i kim öldürdü?

Anlı, birkaç ay önce Özdemir'in hayatını kaybettiğini ve bedeninin çalılıkların arasında bulunduğunu duyurmuştu.

3 Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı MEHMET ALİ ÖZDEMİR CİNAYETİ | Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü İşte Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayı

Özdemir'in cesedinin yanında bulunan meyve ve sebzelerin, cesedin hayvanlar tarafından tüketilmesini engellemek amacıyla bırakıldığı düşünülürken, Özdemir'in eşi Meryem'in sakinliği ve aile üyelerinin açıklamalarındaki tutarsızlık uzun süre konuşulmuştu.

4 Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı MEHMET ALİ ÖZDEMİR CİNAYETİ | Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü İşte Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayı

Anlı, geçtiğimiz günlerde Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği bir şafak operasyonu sonucunda aile üyelerinden 8 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerin sorgulamalarının devam ettiğini aktardı.

5 Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı MEHMET ALİ ÖZDEMİR CİNAYETİ | Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü İşte Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayı

Bugünkü yayında Anlı'nın açıklamasına göre, Mehmet Ali Özdemir, Mehmet Genç'in (kayınbiraderi) öldürdüğünü itiraf etti.

6 Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı MEHMET ALİ ÖZDEMİR CİNAYETİ | Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü İşte Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayı

Kayınbirader, kardeşi Meryem'e şiddet uyguladığı için bu cinayeti işlediğini söyledi. Planlayarak eniştesini bahçeye çağırıp silahla vurduğunu da ekledi. Cinayetin ardından aile üyeleri tarafından ceset ve deliller saklanmış, kanlı kıyafetler yakılmış.

7 Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı MEHMET ALİ ÖZDEMİR CİNAYETİ | Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü İşte Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayı

Cesedi ise birlikte taşımışlar. Herkesi şok eden cinayet detaylarına ek olarak o gün mahallede düğün olduğu için seslerin duyulmadığı da aktarılıyor.