Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı? MEHMET ALİ ÖZDEMİR CİNAYETİ | Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü? İşte Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mehmet Ali Özdemir dosyası cinayet itirafı ile çözüldü. 41 yaşındaki yeğenlerinin babasını kayınbirader Mehmet Genç öldürdüğünü söyledi. Peki, Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı, Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı? İşte Mehmet Ali Özdemir cinayeti
• 06 Haziran 2024 - 12:45 • Son Güncelleme:
• 06 Haziran 2024 - 12:45 • Son Güncelleme: