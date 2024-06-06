Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı? MEHMET ALİ ÖZDEMİR CİNAYETİ | Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü? İşte Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayı

Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı, Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü? "Müge Anlı ile Tatlı Sert"te, Hatay'da yaşayan evli ve üç çocuk sahibi 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in esrarengiz kayboluşunda katil belli oldu. Peki, Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in katili kim çıktı, Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü? İşte Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayı