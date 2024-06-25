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Gündem Müge Anlı ilk kez defol git diyerek kovdu! Ercan Hallaç tüm teklifleri reddedince Anlı üstüne yürüdü!
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Müge Anlı ilk kez defol git diyerek kovdu! Ercan Hallaç tüm teklifleri reddedince Anlı üstüne yürüdü!

Müge Anlı'ya çıkan Ercan Hallaç, eski eşi Gül Polat ile canlı yayında yüzleşti. Programın dünkü bölümünde evinde ölene kadar oturma imkanı sunulan Ercan Hallaç, bugün bu teklifi reddetti. Müge Anlı, sunulan bu teklife hayır deyince konuğun üstüne yürüdü. Sesin kısıldığı anlarda Müge Anlı'nın "Defol git o zaman" dediği görüldü.

• 25 Haziran 2024 - 11:08 • Son Güncelleme:
• 25 Haziran 2024 - 11:08 • Son Güncelleme:
1 Müge Anlı ilk kez defol git diyerek kovdu Ercan Hallaç tüm teklifleri reddedince Anlı üstüne yürüdü

Sezon finaline hazırlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilk kez bir konuk kovuldu. Ercan Hallaç ve eski eşi Gül Polat bugün canlı yayında yüzleşti.

2 Müge Anlı ilk kez defol git diyerek kovdu Ercan Hallaç tüm teklifleri reddedince Anlı üstüne yürüdü

Evini geri almak isteyen Ercan Hallaç, çocuklarının kendisinden olmadığını iddia ederek DNA testi istedi. Eski eşinin kendisini aldattığını söyleyen Ercan Hallaç, Anlı'yı sinir krizi yaşattı.

3 Müge Anlı ilk kez defol git diyerek kovdu Ercan Hallaç tüm teklifleri reddedince Anlı üstüne yürüdü

4 aydan sonra ilk kez eşinin karşısına çıkan Gül Polat, "Bu adam beni 2 kez bıçakladı. Ben evlere temizliğe gidip çocuklarıma bakıyorum. Bana iftira atıyor" dedi.

4 Müge Anlı ilk kez defol git diyerek kovdu Ercan Hallaç tüm teklifleri reddedince Anlı üstüne yürüdü

Eşini aldatmadığını söyleyen kadın, iddia sahibi kocasının kendisini aldattığını savundu: "Eve kadın getirdi. Adam psikopat. Benim 3 tane planım var diyor. Ben mahkemeye çıkıp boşanmanın iptalini isteyeceğim. İki Müge Anlı'ya çıkıp seni rezil edeceğim diyor."

5 Müge Anlı ilk kez defol git diyerek kovdu Ercan Hallaç tüm teklifleri reddedince Anlı üstüne yürüdü



MÜGE ANLI DEFOL GİT DEDİ!

İki evini karısının üzerine yaptığını söyleyen Ercan Hallaç bugünkü bölümde Müge Anlı ile de karşı karşıya geldi.

6 Müge Anlı ilk kez defol git diyerek kovdu Ercan Hallaç tüm teklifleri reddedince Anlı üstüne yürüdü

Müge Anlı'nın, "O zaman bu evde ölene kadar otur, kimse de sana karışmasın" teklifine "Hayır" diyen Ercan Hallaç sonunda çileden çıkarttı.

7 Müge Anlı ilk kez defol git diyerek kovdu Ercan Hallaç tüm teklifleri reddedince Anlı üstüne yürüdü



O anlarda Anlı, Ercan Hallaç'ın üzerine yürüyerek susmasını istedi. Konuşmaya devam eden konuğa daha fazla dayanamayan Müge Anlı, "Defol git o zaman" dedi.

Programın sesinin kısıldığı anlarda Müge Anlı'nın çok sinirlendiği görüldü.