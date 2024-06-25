Müge Anlı ilk kez defol git diyerek kovdu! Ercan Hallaç tüm teklifleri reddedince Anlı üstüne yürüdü!
Müge Anlı'ya çıkan Ercan Hallaç, eski eşi Gül Polat ile canlı yayında yüzleşti. Programın dünkü bölümünde evinde ölene kadar oturma imkanı sunulan Ercan Hallaç, bugün bu teklifi reddetti. Müge Anlı, sunulan bu teklife hayır deyince konuğun üstüne yürüdü. Sesin kısıldığı anlarda Müge Anlı'nın "Defol git o zaman" dediği görüldü.
• 25 Haziran 2024 - 11:08 • Son Güncelleme:
• 25 Haziran 2024 - 11:08 • Son Güncelleme: