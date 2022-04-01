Müge Anlı bile şaşkına düştü! 12 kadını dolandırdı! Vurgun yapmış
Ankara'da yaşayan eski nişanlısı öğretmen Ayten Kahraman'ı (47) 5.5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Adem Dolapçı'nın (47) her gün yeni bir mağduru ortaya çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e de damga vuran Dolapçı'nın 12. mağduru, yaşadığı kabusu şöyle anlattı.
Adem Dolapçı, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olmuştu… Adem Dolapçı'nın 12. mağduru emlak danışmanı Sultan Sarıkaya (42) oldu.
'2 MİLYON LİRA DOLANDIRDI'
Sarıkaya, "Adem Dolapçı, 'çiftlik yapacağım' diyerek ortağım ve beni 2 milyon lira dolandırdı. Şikayetçi olduk" dedi.
ADEM DOLAPÇI 12 KADINI DOLANDIRDI
Dolapçı'nın 12 kişiyi toplamda 33 milyon 302 bin lira dolandırdığı öne sürüldü.42 yaşındaki emlak danışmanı Sultan Sarıkaya, "Resmi işlemler ortağım adına yapıldı. O dönemde emlak danışmanlığı yapıyordum. Ortağım organizasyon firması vardı.
İLK ETAPTA 750 BİN TL İSTEDİ
Ticaret ile uğraşıyordu. Adem Dolapçı ile ortak bir arkadaş vasıtasıyla tanıştılar. Çiftlik kurulacaktı. 'Araziyi biz ayarlayacağız' dediler. İlk etapta 750 bin lira istediler. Bu olay 2015-2016 yılları arasında oldu. Söz verdikleri gibi çiftlik kuruldu.
Satışı gerçekleştirildi. Güven duygusu oluştu. Daha sonra yeni bir çiftlik daha yapılacaktı. Ortağım parça parça 2 milyon liranın üzerinde para gönderdi. Ancak bu sefer ortada bir faaliyet olmadı.
Şirketlerinden parayı ödediğimize dair 650 bin iki tane, 20 bin lira bir tane çek verdiler.
Çekler karşılıksız çıktı. Çiftlik yapmadılar. Şikayetçi olduk. Dava devam ediyor.
Üzerlerinde bir şey olmadığı için tahsil edemedik.
Benim cüzzi miktar var ama ortağımın daha fazla alacağı var" diye konuştu.