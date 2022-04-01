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    YaşamMüge Anlı bile şaşkına düştü! 12 kadını dolandırdı! Vurgun yapmış
    HaberlerYaşam Haberleri Müge Anlı bile şaşkına düştü! 12 kadını dolandırdı! Vurgun yapmış
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    Müge Anlı bile şaşkına düştü! 12 kadını dolandırdı! Vurgun yapmış

    Ankara'da yaşayan eski nişanlısı öğretmen Ayten Kahraman'ı (47) 5.5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Adem Dolapçı'nın (47) her gün yeni bir mağduru ortaya çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e de damga vuran Dolapçı'nın 12. mağduru, yaşadığı kabusu şöyle anlattı.

    • 01 Nisan 2022 - 13:37 • Son Güncelleme:
    • 01 Nisan 2022 - 13:37 • Son Güncelleme:
    1Müge Anlı bile şaşkına düştü 12 kadını dolandırdı Vurgun yapmış

    Adem Dolapçı, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olmuştu… Adem Dolapçı'nın 12. mağduru emlak danışmanı Sultan Sarıkaya (42) oldu.

    22 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

    '2 MİLYON LİRA DOLANDIRDI'

    Sarıkaya, "Adem Dolapçı, 'çiftlik yapacağım' diyerek ortağım ve beni 2 milyon lira dolandırdı. Şikayetçi olduk" dedi.

    3ADEM DOLAPÇI 12 KADINI DOLANDIRDI

    ADEM DOLAPÇI 12 KADINI DOLANDIRDI

    Dolapçı'nın 12 kişiyi toplamda 33 milyon 302 bin lira dolandırdığı öne sürüldü.42 yaşındaki emlak danışmanı Sultan Sarıkaya, "Resmi işlemler ortağım adına yapıldı. O dönemde emlak danışmanlığı yapıyordum. Ortağım organizasyon firması vardı.

    4İLK ETAPTA 750 BİN TL İSTEDİ

    İLK ETAPTA 750 BİN TL İSTEDİ

    Ticaret ile uğraşıyordu. Adem Dolapçı ile ortak bir arkadaş vasıtasıyla tanıştılar. Çiftlik kurulacaktı. 'Araziyi biz ayarlayacağız' dediler. İlk etapta 750 bin lira istediler. Bu olay 2015-2016 yılları arasında oldu. Söz verdikleri gibi çiftlik kuruldu.

    5Müge Anlı bile şaşkına düştü 12 kadını dolandırdı Vurgun yapmış

    Satışı gerçekleştirildi. Güven duygusu oluştu. Daha sonra yeni bir çiftlik daha yapılacaktı. Ortağım parça parça 2 milyon liranın üzerinde para gönderdi. Ancak bu sefer ortada bir faaliyet olmadı.

    6Müge Anlı bile şaşkına düştü 12 kadını dolandırdı Vurgun yapmış

    Şirketlerinden parayı ödediğimize dair 650 bin iki tane, 20 bin lira bir tane çek verdiler.

    7Müge Anlı bile şaşkına düştü 12 kadını dolandırdı Vurgun yapmış

    Çekler karşılıksız çıktı. Çiftlik yapmadılar. Şikayetçi olduk. Dava devam ediyor.

    8Müge Anlı bile şaşkına düştü 12 kadını dolandırdı Vurgun yapmış

    Üzerlerinde bir şey olmadığı için tahsil edemedik.

    9Müge Anlı bile şaşkına düştü 12 kadını dolandırdı Vurgun yapmış

    Benim cüzzi miktar var ama ortağımın daha fazla alacağı var" diye konuştu.

    10Müge Anlı bile şaşkına düştü 12 kadını dolandırdı Vurgun yapmış
    11Müge Anlı bile şaşkına düştü 12 kadını dolandırdı Vurgun yapmış
    12Müge Anlı bile şaşkına düştü 12 kadını dolandırdı Vurgun yapmış

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