Müfredat değişikliği ne zaman olacak? Okullarda müfredat değişiyor mu?
MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak yeni müfredatının detaylarını paylaştı ve çalışmanın yüzde 80’ninin tamamlandığını belirterek, “Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayından sonra yayınlayacağız. Müfredat yeni öğretim yılına yetişecek. Bu yıl 1-5 ve 9. Sınıflarla başlayacağız” dedi.
• 05 Mart 2024 - 13:10 • Son Güncelleme:
• 05 Mart 2024 - 13:10 • Son Güncelleme: