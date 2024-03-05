Müfredat değişikliği ne zaman olacak? Okullarda müfredat değişiyor mu?

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın çalışmasının sürdüğüne işaret eden Tekin “Müfredat dediğiniz şey bir günde incelenecek bir şey değil. 1 dersin programı 800 sayfa. 1-5 ve 9. sınıfla başlayacağız bu yıl. Müfredat dediğimiz şey ortak, zorunlu, herkeste standart olan dersler. Yeni eğitim öğretim yılına yetişecek. Talim Terbiye Kurulunun onayından sonra yayınlayacağız. 1-5 ve 9’da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.