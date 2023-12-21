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GündemMTA diri fay hattı haritasını güncelledi! Depremde en güvenli ve en riskli iller (ilçeler) hangileri? 485 diri fay hattı haritası ve e-devlet MTA diri fay hattı sorgulama
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MTA diri fay hattı haritasını güncelledi! Depremde en güvenli ve en riskli iller (ilçeler) hangileri? 485 diri fay hattı haritası ve e-devlet MTA diri fay hattı sorgulama

Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi! Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi. Yapılan araştırmada, 45 ilde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay tespit edildi. Birinci derece risk altında olan şehirler sıralandı. Peki, Depremde en güvenli ve en riskli iller hangileri? Depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte 485 diri fay hattı haritası ve e-devlet MTA diri fay hattı sorgulama

• 21 Aralık 2023 - 11:21 • Son Güncelleme:
• 21 Aralık 2023 - 11:21 • Son Güncelleme:
1MTA diri fay hattı haritasını güncelledi Depremde en güvenli ve en riskli iller (ilçeler) hangileri 485 diri fay hattı haritası ve e-devlet MTA diri fay hattı sorgulama

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye'nin güncellenmiş diri fay hattı haritasını paylaştı. Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle vatandaşlar MTA diri pay hattı haritasına göre hangi illerin, ilçelerin ve bölgelerin riski olduğunu sorgulamaya başladı.

2BİRİNCİ DERECE RİSK ALTINDAKİ İLLER

BİRİNCİ DERECE RİSK ALTINDAKİ İLLER

Yapılan araştırmada, 45 ilde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay tespit edildi. Özellikle birinci derece risk altında olan şehirler arasında İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt gibi şehirler yer aldı.

3İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İkinci derece riskli bölgeler ise Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak ve Ağrı olarak belirlendi.

4TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Haritada üçüncü dereceden riskli iller şöyle aktarıldı: Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

5MTA diri fay hattı haritasını güncelledi Depremde en güvenli ve en riskli iller (ilçeler) hangileri 485 diri fay hattı haritası ve e-devlet MTA diri fay hattı sorgulama

Deprem riski en az olan dördüncü ve beşinci grup iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman olarak sıralandı.

6MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

7TÜRKİYEDE RİSKSİZ YER YOK

"TÜRKİYE'DE RİSKSİZ YER YOK"

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV yayınında Türkiye'deki deprem üretebilen fayları anlatarak risk haritasını yorumladı.

8MTA diri fay hattı haritasını güncelledi Depremde en güvenli ve en riskli iller (ilçeler) hangileri 485 diri fay hattı haritası ve e-devlet MTA diri fay hattı sorgulama

Haritalara bakıldığında Türkiye'de risksiz yer olmadığını belirten Prof. Tüysüz, "Deprem ülkesiyiz, dolayısıyla Türkiye'nin herhangi bir yerinde 4-5 büyüklüğünde deprem olması bizler açısından şaşırtıcı değil" dedi. Tüysüz, Türkiye'nin herhangi bir yerinde 4-5 büyüklüğünde deprem olmasının şaşırtıcı olmadığını belirterek, özellikle Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı gibi önemli fay hatlarının üzerindeki şehirlerde alınacak tedbirlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

9MTA diri fay hattı haritasını güncelledi Depremde en güvenli ve en riskli iller (ilçeler) hangileri 485 diri fay hattı haritası ve e-devlet MTA diri fay hattı sorgulama

Türkiye'nin 3 tane önemli fayı olduğuna dikkat çeken Tüysüz, "Bunlardan bir tanesi Kuzey Anadolu Fayı; Bingöl Karlıova'dan başlayan, Karadeniz'e doğru uzanan Marmara Denizi'ni geçen ve oradan Kuzey Yunanistan'a kadar uzanan fay" şeklinde konuştu.

10DÜNYANIN EN ÖNEMLİ FAYI

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ FAYI

Dünya'nın en önemli faylarından biri olan Doğu Anadolu Fayı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Tüysüz sözlerine şöyle devam etti:

11MTA diri fay hattı haritasını güncelledi Depremde en güvenli ve en riskli iller (ilçeler) hangileri 485 diri fay hattı haritası ve e-devlet MTA diri fay hattı sorgulama

"Bin 600 kilometre boyunda dünyanın en önemli faylarından bir tanesi. İkinicisi Doğu Anadolu Fayı; bu yıl bize çok büyük acılar yaşatan 6 ve 20 şubat depremlerini yapan Bingöl Karlıova'dan başlıyor Hatay'a kadar gelip oradan Ölüdeniz fayıyla birleşerek Kızıldeniz'e uzanıyor. Bu da 650-700 kilometre boyunda. Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılmamış bir parçası var, Erzincan biliyorsunuz. 1939'da çok büyük depremle sarsıldı ardından 1992'de Erzincan Ovası'nın doğu ucunda deprem meydana geldi. 1939'da da Kargapazarı dediğimiz fay kırılmıştı. 1784'te deprem üretmiş o günden bu güne 250 yılın üzerinde bir süre geçmiş, deprem olduğu takdirde de 7.2-7.4 büyüklüğünde deprem üretmesini beklediğimiz bir fay."

12İSTANBULDA DİRİ FAY YOK

"İSTANBUL'DA DİRİ FAY YOK"

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili konuşan Tüysüz şöyle konuştu:

"İstanbul'a baktığımızda içinde diri fay yok, bilinen bir diri fay yok. Kuşkulanılan bir-iki fay var ama geçmişte çok büyük deprem üretmiş faylar değil. Ama baktığımızda İstanbul 1509'da 1766'da Marmara Denizi içerisinden geçen fay nedeniyle ciddi anlamda sarsılmış, hasar görmüş bölge. İçinde fay olmasa bile uzağındaki fayın sarsıntısıyla hasar görmüş ve hasar görme olasılığı da yüksek olan bir ilimiz.

13DEPREM OLMAYACAK SÖYLEMLERİ REHAVETE İTEBİLİR

"DEPREM OLMAYACAK SÖYLEMLERİ REHAVETE İTEBİLİR"

İstanbul'da 1 milyon 166 tane bina var. Bir deprem olduğu takdirde bunun 750 bin tanesinin hasar görmesi, 80-90 bin tanesinin de çok ciddi hasar görmesi bekleniyor. Bu çok büyük bir rakam. Bu rakamın üzerine yoğunlaşıp binaları artık elden geçirmek kenti tümüyle dayanıklı hale getirmek varken deprem olmayacak söylemleri insanları rehavete itebilir. Bu anlamda da tehlikelidir.

14BİNGÖL YEDİSUDA DEPREM BEKLİYORUZ

"BİNGÖL YEDİSU'DA DEPREM BEKLİYORUZ"

Marmara çevresinde bir deprem bekliyoruz. Bingöl Yedisu'da bir deprem bekliyoruz. Kıbrıs'a doğru belki Hatay'ın açıklarında bir deprem bekliyoruz. Nerenin daha yüksek tehlike altında olduğu belli, nerelerin öncelikle dönüştürülmesi gerektiği de belli."

MTA DİRİ FAY HATTI HARİTASI

15EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamak için, e-Devlet ekranından AFAD'ın hizmeti olan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması üzerinden kolayca fay hattı sorgulama yapabilirsiniz.

16MTA diri fay hattı haritasını güncelledi Depremde en güvenli ve en riskli iller (ilçeler) hangileri 485 diri fay hattı haritası ve e-devlet MTA diri fay hattı sorgulama

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