MTA diri fay hattı haritasını güncelledi! Depremde en güvenli ve en riskli iller (ilçeler) hangileri? 485 diri fay hattı haritası ve e-devlet MTA diri fay hattı sorgulama
Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi! Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi. Yapılan araştırmada, 45 ilde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay tespit edildi. Birinci derece risk altında olan şehirler sıralandı. Peki, Depremde en güvenli ve en riskli iller hangileri? Depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte 485 diri fay hattı haritası ve e-devlet MTA diri fay hattı sorgulama
• 21 Aralık 2023 - 11:21 • Son Güncelleme:
• 21 Aralık 2023 - 11:21 • Son Güncelleme: