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GündemMSÜ sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak 2024? MSÜ sınav ücreti nereden yatırılır, MSÜ para yatırma hangi ATM ve MSÜ para yatırma ne zaman son 2024?
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MSÜ sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak 2024? MSÜ sınav ücreti nereden yatırılır, MSÜ para yatırma hangi ATM ve MSÜ para yatırma ne zaman son 2024?

2024 MSÜ başvurularına yönelik detaylar sorgulanmaya devam ediyor. Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapılabiliyor. Sınava ilişkin merak edilen konu başlıklarından biri de MSÜ sınav ücretine dair detaylar oldu. Peki, MSÜ sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak 2024? MSÜ başvuru ücreti nereye yatırılacak 2024, MSÜ para yatırma hangi ATM? İşte MSÜ para yatırma son gün 2024 ve diğer detaylar…

• 26 Ocak 2024 - 16:15 • Son Güncelleme:
• 26 Ocak 2024 - 16:15 • Son Güncelleme:
1MSÜ sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak 2024 MSÜ sınav ücreti nereden yatırılır, MSÜ para yatırma hangi ATM ve MSÜ para yatırma ne zaman son 2024

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak’a kadar devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. MSÜ sınavı için geç başvurular ise 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak. Peki, MSÜ sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak 2024? MSÜ başvuru ücreti nereye yatırılacak 2024, MSÜ para yatırma son gün ne zaman?

2MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

3 Mart’ta düzenlenecek sınavın başvuruları 30 Ocak’a kadar devam edecek. MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için adaylar ÖSYM’nin resmi internet adresinden başvuru yapabilecek.

3YKS BAŞVURUSU AYRINTISI

YKS BAŞVURUSU AYRINTISI

2024-MSÜ’ye başvuran adayların, ‘Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamaları’na katılabilmeleri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye başvurularını yapmaları gerekiyor.

4MSÜ sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak 2024 MSÜ sınav ücreti nereden yatırılır, MSÜ para yatırma hangi ATM ve MSÜ para yatırma ne zaman son 2024

Adayların; Harp Okulları için 2024-YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’ye girmeleri, Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise yalnızca TYT’ye girmeleri gerektiği bilgisi de yayımlanan kılavuzda yer alıyor.

5MSÜ SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR TL

MSÜ SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR TL?

2024 yılı MSÜ sınav ücreti 295 TL olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.

6MSÜ SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK 2024

MSÜ SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK 2024?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

7MSÜ sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak 2024 MSÜ sınav ücreti nereden yatırılır, MSÜ para yatırma hangi ATM ve MSÜ para yatırma ne zaman son 2024

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı,

8MSÜ sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak 2024 MSÜ sınav ücreti nereden yatırılır, MSÜ para yatırma hangi ATM ve MSÜ para yatırma ne zaman son 2024

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

9MSÜ PARA YATIRMA NE ZAMAN SON 2024

MSÜ PARA YATIRMA NE ZAMAN SON 2024?

Ücret ödeme işlemleri 31 Ocak 2024 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.