MSÜ sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak 2024? MSÜ sınav ücreti nereden yatırılır, MSÜ para yatırma hangi ATM ve MSÜ para yatırma ne zaman son 2024?

MSÜ PARA YATIRMA NE ZAMAN SON 2024?

Ücret ödeme işlemleri 31 Ocak 2024 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.