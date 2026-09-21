MSB 100 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK! İŞKUR başvuruları başladı: Kimler başvurabilir?
Milli Savunma Bakanlığına bağlı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, 100 sürekli işçi alımı için başvuru sürecini başlattı. Teknisyen, kalifiye işçi, şoför ve temizlik görevlisi kadrolarına yapılacak alımlarda başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Peki, MSB işçi alımı başvuruları ne zaman sona erecek, adaylarda hangi şartlar aranıyor ve kura ne zaman yapılacak?
kaynak olarak ekleyin
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde çalışmak isteyenler için yeni bir istihdam fırsatı doğdu. Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 100 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.
21 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte başvuru süreci başladı. Farklı meslek gruplarını kapsayan alımda adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirecek.
MSB 100 işçi alımı başvuruları ne zaman bitecek?
ANT Başkanlığının sürekli işçi alımı için başvurular 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adayların 25 Eylül'e kadar İŞKUR'un internet sitesindeki ilgili iş ilanına başvurması gerekiyor.
Başvurular yalnızca çevrim içi ortamda alınacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
MSB 100 sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?
İlanda yer alan genel şartlara göre adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış bulunması ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekiyor.
Yaş şartında ise iki ayrı tarih esas alınıyor. Adayların başvurunun son günü olan 25 Eylül itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, başvuruların başladığı 21 Eylül itibarıyla da 40 yaşından gün almamış olması isteniyor.
Buna göre 21 Eylül 1986 ile 25 Eylül 2008 tarihleri arasında doğan adaylar yaş koşulunu karşılıyor.
Başvuru yapacak kişilerin ayrıca şu koşulları taşıması gerekiyor:
İlanda belirtilen adli sicil ve askerlik şartlarını karşılamak.
Başvurulan meslek için istenen okul ve bölümden mezun olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde veya vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
Seyahat engelinin olmaması.
Kamu kurumlarında ilgili disiplin mevzuatı kapsamında görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
Şoför kadrosuna başvuracak adayların ilan tarihi itibarıyla SRC-5 belgesine sahip olması da gerekiyor.
Her aday yalnızca bir meslek ve bir iş yeri için başvuru yapabilecek.
MSB hangi kadrolara işçi alacak?
ANT Başkanlığının 100 kişilik sürekli işçi alımı dört meslek grubunu kapsıyor:
Teknisyen
Kalifiye işçi
Şoför
Temizlik görevlisi
Alımlar, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki farklı iş yerleri için gerçekleştirilecek. Eğitim ve mesleki yeterlilik şartları ise kadroya göre değişiyor.
Bu nedenle adayların yalnızca genel başvuru koşullarını değil, tercih edecekleri iş yerinin İŞKUR ilanında belirtilen özel şartları da karşılaması gerekiyor.
MSB işçi alımı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?
Başvurular, İŞKUR'un resmî internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
İŞKUR BAŞVURU EKRANI
Adaylar, İŞKUR sistemindeki ANT Başkanlığı ilanlarını inceleyerek eğitim durumlarına ve mesleki yeterliliklerine uygun kadroyu seçebilecek. Başvuru işleminin 25 Eylül'e kadar tamamlanması gerekiyor.
MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
Başvuruların tamamlanmasının ardından noter kurası 6 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da Ankara Çankaya'daki ANT Başkanlığı merkez hizmet binasında gerçekleştirilecek.
Kura sonucunda açık iş gücü sayısının dört katı asıl ve dört katı yedek aday belirlenecek. Ancak kurada ismi çıkan adaylar doğrudan işe alınmayacak.
Asıl adayların belgeleri incelenecek ve başvuru şartlarını karşıladığı belirlenenler sözlü sınava çağrılacak. Mesleki bilgi ve becerilerin değerlendirileceği sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.
Kura sonuçları, sözlü sınav tarihleri ve diğer duyurular ANT Başkanlığının resmî internet sitesinde yayımlanacak. Adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacak.
İşe alınanlar ne zaman göreve başlayacak?
Sözlü sınavı başarıyla tamamlayan adayların işe başlama işlemleri, gerekli belgelerin teslim edilmesi ve güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasının ardından gerçekleştirilecek.
İşe başlayanlar üç aylık deneme süresine tabi olacak. Ayrıca göreve başlama tarihinden itibaren beş yıl boyunca kurum içi nakil talebinde bulunamayacaklar. Başkanlığın ihtiyaç halinde resen yer değişikliği yapma yetkisi ise bulunuyor.
İşçilerin mali hakları, ANT Başkanlığı ve bağlı iş yerlerinde uygulanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenecek