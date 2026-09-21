MSB 100 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK! İŞKUR başvuruları başladı: Kimler başvurabilir?

2

MSB 100 sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?



İlanda yer alan genel şartlara göre adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış bulunması ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekiyor.



Yaş şartında ise iki ayrı tarih esas alınıyor. Adayların başvurunun son günü olan 25 Eylül itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, başvuruların başladığı 21 Eylül itibarıyla da 40 yaşından gün almamış olması isteniyor.



Buna göre 21 Eylül 1986 ile 25 Eylül 2008 tarihleri arasında doğan adaylar yaş koşulunu karşılıyor.



Başvuru yapacak kişilerin ayrıca şu koşulları taşıması gerekiyor:



İlanda belirtilen adli sicil ve askerlik şartlarını karşılamak.



Başvurulan meslek için istenen okul ve bölümden mezun olmak.



Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde veya vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.



Seyahat engelinin olmaması.



Kamu kurumlarında ilgili disiplin mevzuatı kapsamında görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.



Şoför kadrosuna başvuracak adayların ilan tarihi itibarıyla SRC-5 belgesine sahip olması da gerekiyor.



Her aday yalnızca bir meslek ve bir iş yeri için başvuru yapabilecek.



