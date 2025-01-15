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GündemMoto kuryelerin kazançları dudak uçuklatıyor! Müdürü, şefi geçiyor
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Moto kuryelerin kazançları dudak uçuklatıyor! Müdürü, şefi geçiyor

Bir moto kuryenin ne kadar kazandığını ve harcamalarının ne olduğu merak edilen detayların başında geliyor. Ortaya çıkan sonuç birçok beşeri açıdan donanımlı beyaz yakalının kazancından 4 kat fazla olduğunu gösterdi.

• 15 Ocak 2025 - 07:13 • Son Güncelleme:
• 15 Ocak 2025 - 07:13 • Son Güncelleme:
1Moto kuryelerin kazançları dudak uçuklatıyor Müdürü, şefi geçiyor

Motosiklet/scooter, A2 ehliyet, şahıs şirket… Bu üçüne sahip olan herkes moto kurye olabiliyor. Kazançları da geçmişteki faaliyetlerine göre çok daha yükseldi. Beyaz yakalı çalışanların siparişlerini getiren moto kuryeler beyaz yakalılardan 4 kat daha fazla gelir elde etmeye başladı. Moto kurye olmak için üniversite, yüksek lisans, doktora gibi şartlar da gerekmiyor. Genel manada iyi okul okumuş kişilerden çok daha fazla kazanıyorlar. Sayıları her geçen gün artmasına rağmen kazançlarında düşüş yaşanmıyor.

2MOTOKURYELER NE YAPIYOR

MOTOKURYELER NE YAPIYOR?

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre Türkiye’de faaliyet gösteren birkaç büyük e-ticaret sitesi adına çalışan moto kuryeler yemek ve market alışverişlerini müşterilere ulaştırıyorlar.

3NASIL MOTOKURYE OLUNUR

NASIL MOTOKURYE OLUNUR?

Moto kurye olmak için öncelikle en az A2 motor ehliyetine sahip olunması gerekiyor. Motosiklet ya da genelde kuryeler tarafından tercih edilen scooter alınması ve şahıs şirketinin kurulması gerekiyor. Burada en uzun sürecek işlem ehliyetiniz yoksa 2 ay gibi bir sürede ehliyet almak oluyor.

4MALİYETİ NE OLUR

MALİYETİ NE OLUR?



Kuryelerin kullandıkları motosikletler sıfırları 70-80 bin liradan başlıyor. Ortalama olarak 100-130 bin liralık motosikletler çalışma şartlarına daha uygun oluyor ve arızası az, bakımı ucuz oluyor.

A2 sınıfı ehliyet almak da ortalama 15 bin liraya mal oluyor.

Şahıs şirketi kurup muhasebesini yaptırmak için de muhasebeciye göre değişse de 1-2 bin lira arasında aylık masrafı oluyor.

Geri kalan kısım vergisel durumlar oluyor ve bu kazanca göre değişiklik gösteriyor.

Motosiklet satın alma, ehliyet, şahıs şirketi kurma, motosiklet için kıyafet ve korumalıklar derken işe başlamak için ortalama olarak 150 bin lira gerekiyor. Bu tutarı da motoru taksitle alabileceğiniz için aylara bölebiliyorsunuz. Zaten sıkı bir çalışma temposuyla tüm harcanan parayı 1 ayda geri kazanabilirsiniz.Kuryelerin kullandıkları motosikletler sıfırları 70-80 bin liradan başlıyor. Ortalama olarak 100-130 bin liralık motosikletler çalışma şartlarına daha uygun oluyor ve arızası az, bakımı ucuz oluyor.

A2 sınıfı ehliyet almak da ortalama 15 bin liraya mal oluyor.

Şahıs şirketi kurup muhasebesini yaptırmak için de muhasebeciye göre değişse de 1-2 bin lira arasında aylık masrafı oluyor.

Geri kalan kısım vergisel durumlar oluyor ve bu kazanca göre değişiklik gösteriyor.

Motosiklet satın alma, ehliyet, şahıs şirketi kurma, motosiklet için kıyafet ve korumalıklar derken işe başlamak için ortalama olarak 150 bin lira gerekiyor. Bu tutarı da motoru taksitle alabileceğiniz için aylara bölebiliyorsunuz. Zaten sıkı bir çalışma temposuyla tüm harcanan parayı 1 ayda geri kazanabilirsiniz.

5NE KADAR ÇALIŞIYORLAR

NE KADAR ÇALIŞIYORLAR?



Moto kuryeler seçtikleri saat aralıklarında slotlara göre çalışabiliyor. Ortalama olarak günde 12-13 saat çalışsalar da bu süre dahilinde sürekli motosiklet kullanmıyorlar. Akıllı telefonlarına sipariş düştükçe ürünleri alıcıya götürüyorlar. Belirlenen bölge içinde çalıştıkları için maksimum 15-20 dakikada ürünü alıcıya yetiştiriyorlar.

6ZORLUKLARI NELER

ZORLUKLARI NELER?



Moto kuryelerin en büyük riskleri trafik kazası. Bunun dışında soğuk, yağmur, kar gibi ortamda çalışmaları da sağlıklarını olumsuz etkileyebiliyor. Bunun için ısıtmalı elcik, korumalıklar, içlikler gibi ekipmanlara ihtiyaç duyuyorlar.

7NE KADAR KAZANIYORLAR

NE KADAR KAZANIYORLAR?



En önemli konu olarak moto kuryelerin kazançları merak ediliyor. Sosyal medyada, video sitelerinde yüzbinlerce lira kazandıkları konuşuluyor ve herkes de gerçek olup olmadığını sorguluyordu.

2025 yılıyla birlikte e-ticaret siteleri moto kuryelerin ücretlerine yüzde 40’a varan zamlar yaptı. Paket başına kazanç 64.5 lirayla 92 lira arasında değişim gösteriyor. Bunun nedeni ise çalışılan saatlerle ilgili. Gündüz ile gece arasında ücret farkının olması da normal kabul ediliyor. Gece çalışan moto kuryelerin paket başı ücretleri 92 liraya kadar çıkıyor.

Günlük bonuslar 32 paketten sonra 500 lira olarak hesaplara tanımlanıyor. Günlük bonuslar 60 paket ve fazlasına 1000 lira olarak hesaba yatıyor. Haftada 200’den fazla paket dağıtan bir moto kuryeye 4 bin liraya kadar bonus hesabına yatıyor. 420’den fazla paket dağıtan moto kuryeye 10 bin lira haftalık bonus yatırılıyor.

Haftanın günlerine ve saatlerine göre de kazançlar değişiyor. Örnek vermek gerekirse Pazar günü saat 18:00 ile 20:59 arasında çalışan bir kurye paket başına 92 lira alıyor.