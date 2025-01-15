Moto kuryelerin kazançları dudak uçuklatıyor! Müdürü, şefi geçiyor

MALİYETİ NE OLUR?





Kuryelerin kullandıkları motosikletler sıfırları 70-80 bin liradan başlıyor. Ortalama olarak 100-130 bin liralık motosikletler çalışma şartlarına daha uygun oluyor ve arızası az, bakımı ucuz oluyor.



A2 sınıfı ehliyet almak da ortalama 15 bin liraya mal oluyor.



Şahıs şirketi kurup muhasebesini yaptırmak için de muhasebeciye göre değişse de 1-2 bin lira arasında aylık masrafı oluyor.



Geri kalan kısım vergisel durumlar oluyor ve bu kazanca göre değişiklik gösteriyor.



Motosiklet satın alma, ehliyet, şahıs şirketi kurma, motosiklet için kıyafet ve korumalıklar derken işe başlamak için ortalama olarak 150 bin lira gerekiyor. Bu tutarı da motoru taksitle alabileceğiniz için aylara bölebiliyorsunuz. Zaten sıkı bir çalışma temposuyla tüm harcanan parayı 1 ayda geri kazanabilirsiniz.Kuryelerin kullandıkları motosikletler sıfırları 70-80 bin liradan başlıyor. Ortalama olarak 100-130 bin liralık motosikletler çalışma şartlarına daha uygun oluyor ve arızası az, bakımı ucuz oluyor.



A2 sınıfı ehliyet almak da ortalama 15 bin liraya mal oluyor.



Şahıs şirketi kurup muhasebesini yaptırmak için de muhasebeciye göre değişse de 1-2 bin lira arasında aylık masrafı oluyor.



Geri kalan kısım vergisel durumlar oluyor ve bu kazanca göre değişiklik gösteriyor.



Motosiklet satın alma, ehliyet, şahıs şirketi kurma, motosiklet için kıyafet ve korumalıklar derken işe başlamak için ortalama olarak 150 bin lira gerekiyor. Bu tutarı da motoru taksitle alabileceğiniz için aylara bölebiliyorsunuz. Zaten sıkı bir çalışma temposuyla tüm harcanan parayı 1 ayda geri kazanabilirsiniz.