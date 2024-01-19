MİT'in gizli silahları sergilendi!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'nın 97'nci kuruluş yılı nedeniyle, 'Temas İstanbul' sergisi Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde açıldı. Serginin Küratörü Zihni Tümer, "Sergide, kuş ayakları, taşlar, tuğlalar ve türlü göze batmayan kravatlar ve ses kayıt gibi şifreli şeyler, telsiz basküller gibi alışılmış formun dışında saklanabilecek, gizlenebilecek bilgi ve görseli taşıyabilmeye yarayan birçok nesneyi bir arada göreceğiz" dedi.
Altan ÇİMEN - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL - (DHA)
• 19 Ocak 2024 - 19:48 • Son Güncelleme:
Altan ÇİMEN - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL - (DHA)
• 19 Ocak 2024 - 19:48 • Son Güncelleme: