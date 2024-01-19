MİT'in gizli silahları sergilendi!

10 binlerce ziyaretçi tarafından izlendi. Çok büyük bir başarıydı. Orada salt olarak ele geçirilmiş 90 nesnenin tanımı ve birçok film, popüler kültür içerisinde de yer alan bir bütünlük içerisinde kendisini çok güzel ifade etmişti. Burada ise bunu biraz dönüştürdük ve bir metafor kullandık" ifadelerini kullandı.