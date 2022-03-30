• 30 Mart 2022 - 17:25 • Son Güncelleme:
Mira Atagül, Dubai'de moral depoluyor!
"Baht Oyunu" dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle yakaladığı çıkışın ardından “Yasak Elma”daki Dilara karakteriyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan Mira Atagül yeni projeleri öncesi Dubai’de motive oluyor.
• 30 Mart 2022 - 17:25 • Son Güncelleme:
1
Genç oyuncu Mira Atagül, 2021 yılında yayınlanan Baht Oyunu isimli dizide canlandırdığı Meltem karakteri ile dikkatleri çekmişti. Bu karakterin ardından da Yasak Elma dizisinde görünen oyuncu, iki önemli yapımda tecrübe kazanma fırsatı elde etti.
3
Yeni proje arayışı içindeki oyuncu, Dubai tatiliyle moral depoluyor…
4
5