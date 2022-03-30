Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinMira Atagül, Dubai'de moral depoluyor!
HaberlerMagazin Haberleri Mira Atagül, Dubai'de moral depoluyor!
• 30 Mart 2022 - 17:25 • Son Güncelleme:

Mira Atagül, Dubai'de moral depoluyor!

"Baht Oyunu" dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle yakaladığı çıkışın ardından “Yasak Elma”daki Dilara karakteriyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan Mira Atagül yeni projeleri öncesi Dubai’de motive oluyor.

• 30 Mart 2022 - 17:25 • Son Güncelleme:
1Mira Atagül, Dubaide moral depoluyor
ABONE OL

Genç oyuncu Mira Atagül, 2021 yılında yayınlanan Baht Oyunu isimli dizide canlandırdığı Meltem karakteri ile dikkatleri çekmişti. Bu karakterin ardından da Yasak Elma dizisinde görünen oyuncu, iki önemli yapımda tecrübe kazanma fırsatı elde etti.

2Mira Atagül, Dubaide moral depoluyor

Fox TV ekranında beşinci sezonu devam eden Yasak Elma’da Dilara karakteri ile yerini alan Mira Atagül, gençlik enerjisi ile dikkatleri çekti.

3Mira Atagül, Dubaide moral depoluyor

Yeni proje arayışı içindeki oyuncu, Dubai tatiliyle moral depoluyor…

4Mira Atagül, Dubaide moral depoluyor

Yaz dönemi için dizi görüşmesi yaptığı ortaya çıkan oyuncunun ayrıca bir de sinema filmi için görüşmelerinin devam ettiği gelen bilgiler arasında. Mira Atagül, yoğun bir çalışma temposu öncesinde de Dubai’ye giderek dinlenmeyi tercih etti.

5Mira Atagül, Dubaide moral depoluyor

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri çeken Mira Atagül, güzelliğini de yansıtırken, dans videolarıyla da ilgi çekiyor…

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Mira Atagül, Dubai'de moral depoluyor!

Mira Atagül, Dubai'de moral depoluyor!

Nadide Sultan'dan gündem olan açıklamalar: Geçmişimi hatırlamıyorum!

Nadide Sultan'dan gündem olan açıklamalar: Geçmişimi hatırlamıyorum!

Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! "Bu etek mi yok gibi"

Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! "Bu etek mi yok gibi"

Üç Kız Kardeş'in son bölümüne damga vuran ayrılık! İşte son bölümde yaşananlar

Üç Kız Kardeş'in son bölümüne damga vuran ayrılık! İşte son bölümde yaşananlar