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Milyonları ilgilendiriyor! Kalem kalem hepsi değişti: İşte yeni MTV, ehliyet, pasaport ücretleri...

Kimlik, ehliyet ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi geldi. Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem başlıyor. 2025 yılı için yeniden değerleme oranı, Resmi Gazete'de yüzde 43,93 olarak duyuruldu. Bu oran, vergi, harçlar ve cezalar üzerinde de önemli bir etki yaratacak. Peki, bu artış ile birlikte hangi ödemelerde ne kadar değişim olacak? İşte 2025 için uygulanacak yeni oranlara dair detaylar…

• 27 Kasım 2024 - 09:54 • Son Güncelleme:
• 27 Kasım 2024 - 09:54 • Son Güncelleme:
1Milyonları ilgilendiriyor Kalem kalem hepsi değişti: İşte yeni MTV, ehliyet, pasaport ücretleri...

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.

2Milyonları ilgilendiriyor Kalem kalem hepsi değişti: İşte yeni MTV, ehliyet, pasaport ücretleri...

Tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

3Milyonları ilgilendiriyor Kalem kalem hepsi değişti: İşte yeni MTV, ehliyet, pasaport ücretleri...

Yeni yılda birçok vergi, harç, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları yeniden değerleme oranında artacak.

4VERGİ, CEZA VE HARÇLAR 2025 YILINDA NE KADAR ARTACAK

VERGİ, CEZA VE HARÇLAR 2025 YILINDA NE KADAR ARTACAK?

Yeni yıl ile birlikte en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 347 liradan 499,44 liraya, en yüksek MTV ise 160 bin 285 liradan 230 bin 698 liraya yükselecek.

5PASAPORT HARCI

PASAPORT HARCI

6 aya kadar olan pasaport harcı 1.638,4 liradan 2.358,15 liraya, 1 yıllık harç 2.395,9 liradan 3.448,42 liraya, 2 yıllık harç 3.912,3 liradan 5.630,97 liraya, 3 yıllık harç 5.557 liradan 7.998,19 liraya, 4 yıl ve üzeri harç ise 7.833 liradan 11.274,04 liraya yükseldi.

6EHLİYET HARÇLARI

EHLİYET HARÇLARI

A sınıfı sürücü belgesi harcı 1.308 liradan 1.882,6 liraya, B sınıfı sürücü belgesi harcı 3.945 liradan 5.678,04 liraya çıktı.

7TRAFİK CEZALARI

TRAFİK CEZALARI

Buna göre, 2025 yılında bazı trafik cezaları şöyle olacak: Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 2.168 TL (1.506 TL)

8Milyonları ilgilendiriyor Kalem kalem hepsi değişti: İşte yeni MTV, ehliyet, pasaport ücretleri...

Ruhsatsız araç kullanma: 9.267 TL (6.439 TL)Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 993 TL ( 690 TL)Engelli otoparkını işgal: 1.986 TL (1.380 TL)

9Milyonları ilgilendiriyor Kalem kalem hepsi değişti: İşte yeni MTV, ehliyet, pasaport ücretleri...

Pasaport, ehliyet, yurt dışından getirilen telefonlara kayıt harcı, trafik cezaları ve bazı vergiler yüzde 122,93 oranında artacak.

10Milyonları ilgilendiriyor Kalem kalem hepsi değişti: İşte yeni MTV, ehliyet, pasaport ücretleri...

Kış lastiği taktırmamak: 5.856 TL (4.069TL)Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 9.267 TL (6.439 TL)(Parantez içi rakamlar 2024 yılına aittir)

11TELEFON HARCI

TELEFON HARCI

Yurtdışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31.692 liradan 45.614,3 liraya çıktı.

12ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ

Otomobil ve minibüsler için araç muayene ücreti 1.821 liradan 2.620,97 liraya yükseldi.

13YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

500 lira olan yurt dışı çıkış harcı da yeniden değerleme oranı ile birlikte 720 lira oldu.