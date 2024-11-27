Milyonları ilgilendiriyor! Kalem kalem hepsi değişti: İşte yeni MTV, ehliyet, pasaport ücretleri...
Kimlik, ehliyet ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi geldi. Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem başlıyor. 2025 yılı için yeniden değerleme oranı, Resmi Gazete'de yüzde 43,93 olarak duyuruldu. Bu oran, vergi, harçlar ve cezalar üzerinde de önemli bir etki yaratacak. Peki, bu artış ile birlikte hangi ödemelerde ne kadar değişim olacak? İşte 2025 için uygulanacak yeni oranlara dair detaylar…
• 27 Kasım 2024 - 09:54 • Son Güncelleme:
• 27 Kasım 2024 - 09:54 • Son Güncelleme: