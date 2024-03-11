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Gündem Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik cezası kararı! Ücretler geri ödeniyor
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik cezası kararı! Ücretler geri ödeniyor

Araç sahiplerini ilgilendiren karar açıklandı. Sivas'ta bir vatandaş, trafik tescili yapılmadığı gerekçe gösterilerek bağlanan ancak yaptırımın iptaline ilişkin mahkeme kararına rağmen ödenmeyen çekici ücretini, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tavsiye kararı ile geri aldı.

Doğa Başak ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)
• 11 Mart 2024 - 11:52 • Son Güncelleme:
Doğa Başak ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)
• 11 Mart 2024 - 11:52 • Son Güncelleme:
1 Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik cezası kararı Ücretler geri ödeniyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan geldi.

2 Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik cezası kararı Ücretler geri ödeniyor

Sivas'tan KDK'ya başvuran bir vatandaş, 2022 yılında trafik tescili yapılmadığı gerekçe gösterilerek aracının bağlandığını,

3 Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik cezası kararı Ücretler geri ödeniyor

tarafına trafik cezası uygulandığını ve mahkeme kararı ile idari yaptırım kararının kaldırıldığını belirtti.

4 Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik cezası kararı Ücretler geri ödeniyor

Trafik cezasını geri aldığını bildiren başvurucu, ancak yaptırım kararının mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen çekici ücretinin tarafına iade edilmediğini ifade etti.

5 Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik cezası kararı Ücretler geri ödeniyor

KDK, hukuka aykırı durumların düzeltilebilmesi için sadece idari para cezasının iptal edilmesinin yeterli olmadığını, iptal edilen idari para cezasının hiç uygulanmamış kabul edilerek;

6 Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik cezası kararı Ücretler geri ödeniyor

başvuranın bu hukuka aykırı idari para cezasının tarafına uygulanması nedeniyle ödemek zorunda kaldığı çekici ücretinin de iade edilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

7 Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik cezası kararı Ücretler geri ödeniyor

Başvuranın idari para cezasının iptal edilmesi sonrasında idareden ödediği çekici ücretini istemesinin haklı bir talep olduğunu tespit eden KDK,

8 Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik cezası kararı Ücretler geri ödeniyor

başvuranın bu talebinin mahkeme kararında çekici ücretinin iadesi yönünde herhangi bir hüküm bulunmadığı ifade edilerek reddedilmesinin hukuka uygun olmadığı ve çekici masrafının başvurana iade edilmesi gerektiği sonucuna ulaştı.

9 Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik cezası kararı Ücretler geri ödeniyor

Yaptığı incelemeler sonucunda başvuruyu haklı bulan KDK, vatandaştan tahsil edilen çekici ücretinin iade edilmesi yönünde Sivas Valiliği'ne tavsiye kararı gönderdi.

10 Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik cezası kararı Ücretler geri ödeniyor

KDK'nın verdiği tavsiye kararı üzerine başvurucunun talebi yerine getirilerek çekici ücretinin ödendiği bildirildi. (DHA)