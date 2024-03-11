Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik cezası kararı! Ücretler geri ödeniyor
Araç sahiplerini ilgilendiren karar açıklandı. Sivas'ta bir vatandaş, trafik tescili yapılmadığı gerekçe gösterilerek bağlanan ancak yaptırımın iptaline ilişkin mahkeme kararına rağmen ödenmeyen çekici ücretini, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tavsiye kararı ile geri aldı.
Doğa Başak ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)
• 11 Mart 2024 - 11:52 • Son Güncelleme:
Doğa Başak ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)
• 11 Mart 2024 - 11:52 • Son Güncelleme: