Milli Yas'ta bayraklar neden yarıya indirilir? Milli Yas nedir, kaç gün sürer?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamalarda milli yas ilan edildiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için Türkiye'de milli yas ilan edildi. Milli Yas'ta bayraklar neden yarıya indirilir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu. MİLLİ YAS NEDİR?Önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilen ulusal yas, aynı zamanda doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ilan edilebilir. BAYRAKLAR NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?Denizde birbirinin yanından geçen gemilerin, geçiş süresince bayraklarını yarıya indirme geleneği, bir saygı ifadesi olarak günümüzde de devam etmektedir.