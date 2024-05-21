Milli Yas'ta bayraklar neden yarıya indirilir? Milli Yas nedir, kaç gün sürer?





MİLLİ YAS NEDİR?



Önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilen ulusal yas, aynı zamanda doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ilan edilebilir.