Milli Park ilan edildi, onlarca projeye ilham oldu: Nemrut Kalderası'nın sıra dışı geleceği

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Nemrut Kalderası, Nemrut volkanı ve çevresi, Bitlis'in önemli turizm kaynaklarının başında geliyor. Üniversite olarak bizim açımızdan da bu karar oldukça önemli. Çünkü diğer taraftan valiliğimiz ve ilgili kurumlarla birlikte yürüttüğümüz Nemrut Jeoparkı projemiz var. Bu jeopark içerisinde Nemrut, en önemli jeositlerden biri ve projenin merkezinde yer alıyor. Bunun yanında Nemrut'un güney yamaçlarında bulunan Çekmece, diğer adıyla Şamiran köyünün turizm köyü olarak planlanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Yine bu bölgede bulunan flora ve fauna ile ilgili üniversite olarak çeşitli projeler yürütüyoruz. Örneğin, çok kısa süreliğine ortaya çıkan ve bu bölgeye özgü bazı kelebek türleri bulunuyor. Turizm İhtisas Koordinatörlüğümüz çerçevesinde bu türlerle ilgili de bir projemiz var. Dolayısıyla Nemrut, birçok açıdan bizim için son derece önemli bir turizm kaynağı oluşturuyor. Tabii Bitlis açısından turizm kadar sağlık alanı da oldukça önemli. Özellikle sağlık turizmi konusunda bazı çalışmalar planlıyoruz. Şu anda ilimizde yeraltı suları ve sıcak su kaynakları, yani jeotermal kaynaklarla ilgili devam eden bazı sondaj çalışmaları var. Buradan elde edilecek kaynakların değerlendirilmesiyle ilerleyen süreçte termal tesislerin kurulması mümkün olabilir. Biz de üniversite olarak bu termal kaynaklardan yararlanmak istiyoruz. Kaplıca ve sağlık turizmi açısından bu kaynakların değerlendirilmesinin Bitlis'e önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Üniversitemiz bünyesinde tıp fakültemizi de yeni kurduk. Özellikle sağlık turizmi çerçevesinde bölgemizdeki bu kaynaklardan ve sahip olduğumuz sağlık altyapısından yararlanmak istiyoruz. Bitlis'in Nemrut Kalderası başta olmak üzere diğer turizm kaynakları ve jeotermal kaynaklarıyla birlikte turizm alanında önemli bir ivme kazanacağına inanıyorum. Biz de üniversite olarak hem sağlık turizmi alanında hem de doğrudan insanlara fayda sağlayacak sağlık çalışmalarında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Tıp fakültemiz tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde bu alanda daha farklı ve kapsamlı çalışmalarımız da olacak. Özellikle sağlık turizmi konusunda hazırlayacağımız projelerle Bitlis'in bu alanda da öne çıkmasına katkı sunmayı hedefliyoruz."