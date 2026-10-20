Milas’ta 5 bin 850 metrelik yol yenilendi: Ulaşım artık daha güvenli

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Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Damlıboğaz ve Yaşyer mahallelerini birbirine bağlayan 4 bin 600 metrelik yolda mevcut asfaltın sökülmesi, zemin düzenlemesi, yol genişletme çalışmaları ve plentmiks temel serimi çalışmalarını gerçekleştirdi. Altyapı hazırlıklarının ardından çift kat asfalt kaplama çalışmaları tamamlanarak yol yenilendi.Milas ilçesine bağlı Kemikler Mahallesi’nde ise bin 250 metrelik güzergâhta asfalt sökümü ve zemin düzenleme çalışmalarının ardından plentmiks alt temel ve temel serimi gerçekleştirildi. Sıcak asfalt kaplamasının da tamamlanmasıyla mahallede ulaşım altyapısı güçlendirildi.Yaşyer Mahalle Muhtarı Celil Kıran, yolun önceki durumunda özellikle yağışlı havalarda sorun yaşandığını belirterek, "Yolumuz daha önce çok kötü durumdaydı. Yol seviyesinin düşük olması nedeniyle yağmur yağdığında su birikintileri oluşuyordu. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yolumuz istediğimiz gibi yükseltildi ve sıcak asfalt çalışması tamamlanarak hizmetimize sunuldu. Bu çalışmalarından dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.Kemikler Mahalle Muhtarı Mehmet Kızıldağ, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizin uzun yıllardır devam eden yol sorunu vardı. Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda mahallemiz sıcak asfalta kavuştu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.