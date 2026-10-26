Milas Küçükdibekdere'de 8 yıllık çile bitti: Sokaklara akan atık sular tarih oluyor!
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın il genelinde altyapısız yerleşim yeri bırakmama talimatı doğrultusunda harekete geçen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Milas’ın Küçükdibekdere Mahallesi'nde köklü bir altyapı dönüşümüne imza atıyor. Yıllardır kanalizasyon hattı bulunmaması sebebiyle fosseptik taşmaları ve çevre kirliliğiyle boğuşan mahallede 3 bin metrelik kanalizasyon hattı yapımı ile ekonomik ömrünü tamamlayan 2 bin 500 metrelik içme suyu hattı yenileme çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor.
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MUSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hattı bulunmayan Milas Küçükdibekdere Mahallesi’nde 3 bin metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlayan 2 bin 500 metrelik içme suyu hattı yenileniyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Muğla genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesi yönündeki talimatları doğrultusunda MUSKİ Genel Müdürlüğü, Milas Küçükdibekdere Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Kanalizasyon hattı bulunmaması nedeniyle yaşanan fosseptik taşmaları ve çevresel olumsuzlukların önüne geçmek için başlatılan 3 bin metrelik kanalizasyon hattı imalatının 700 metrelik bölümü tamamlandı. Mahallede ayrıca sık sık arızalanan 2 bin 500 metrelik eski içme suyu hattı da yenileniyor.
MAHALLENİN İKİ ÖNEMLİ İHTİYACI KARŞILANIYOR
MUSKİ ekipleri, Küçükdibekdere Mahallesi’nde kanalizasyon hattı bulunmaması nedeniyle yaşanan atık su sorununu çözmek için 3 bin metrelik kanalizasyon hattı imalatını sürdürüyor. Şu ana kadar 700 metresi tamamlanan çalışmanın bitmesiyle evsel atık suların sokaklara akması ve fosseptik taşmalarından kaynaklanan çevresel olumsuzluklar önlenecek. Böylece mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen bu sorun ortadan kaldırılacak. Mahalledeki çalışmalar kapsamında vatandaşların arazilerinden geçen ve sık sık arızalanan 2 bin 500 metrelik içme suyu hattı da yenileniyor. Eski hattın yenilenmesiyle sık sık yaşanan arızalar ve bunlara bağlı su kesintileri önlenecek, mahalle sakinlerine kesintisiz içme suyu hizmeti sunulacak.
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) İşletmeler Birinci Bölge Daire Başkanlığı Milas Şube Müdürü Çetin Korkut, "Daha önceleri evlerimizin giderlerinin hepsi yollara akıyordu. Halkın sağlığı açısından endişe uyandırıyordu. Bu yüzden biz de keşiflerini yapıp kanalizasyon hatlarını yenilemeye başladık. Yeni kanalizasyon hatlarımızın yaklaşık 700 metrelik imalatını tamamlamış bulunmaktayız. Toplamda 3 bin metrelik kanalizasyon hattımızla birlikte mevcut şebeke hattımız da vatandaşların arazisinden geçmesi nedeniyle 2 bin 500 metrelik içme suyu şebeke hattımızı yeniliyoruz. Toplamda 3 bin metrelik kanalizasyon hattımızla 2500 metrelik içme suyu hattımızı yenileyip Dibekdere mahallemizdeki halkımızı rahata kavuşturacağız"
Küçükdibekdere Mahallesi Muhtarı Serkan Boncuk, mahallede yaklaşık 7-8 yıldır devam eden kanalizasyon ihtiyacının giderilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a talepte bulunduğunu belirterek, "Bizim mahallemde sokak aralarında ufak tefek kalıntılar var. Bunlarla ilgili sağlık sıkıntıları oluyor. Motordan, bisikletten, yürürken dahi düşen vatandaşlarım var. Bunlarla ilgili bir çalışma yapalım dedik. MUSKİ burada bir çalışma yapıyor şu anda. İşte sokak sokak, mahalle mahalle, ev ev hepsini gezdik. Çok mutlu ettiler bizi. Yani ne kadar teşekkür etsem bana göre az. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanım Ahmet Aras, yapacağım dedi, yaptı. Her zaman muhtarlar verdi diye biliyorum. Ben de bir muhtar olarak ona teşekkür ederim" dedi.