Milas Küçükdibekdere'de 8 yıllık çile bitti: Sokaklara akan atık sular tarih oluyor!

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Küçükdibekdere Mahallesi Muhtarı Serkan Boncuk, mahallede yaklaşık 7-8 yıldır devam eden kanalizasyon ihtiyacının giderilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a talepte bulunduğunu belirterek, "Bizim mahallemde sokak aralarında ufak tefek kalıntılar var. Bunlarla ilgili sağlık sıkıntıları oluyor. Motordan, bisikletten, yürürken dahi düşen vatandaşlarım var. Bunlarla ilgili bir çalışma yapalım dedik. MUSKİ burada bir çalışma yapıyor şu anda. İşte sokak sokak, mahalle mahalle, ev ev hepsini gezdik. Çok mutlu ettiler bizi. Yani ne kadar teşekkür etsem bana göre az. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanım Ahmet Aras, yapacağım dedi, yaptı. Her zaman muhtarlar verdi diye biliyorum. Ben de bir muhtar olarak ona teşekkür ederim" dedi.