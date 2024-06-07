Mezun öğrenciler için karne görüşü ve mezuniyet sözleri | İlkokul, ortaokul, liseden mezun olan arkadaşa, kardeşe, sevgiliye sözler ve mezun olacak öğrenciler için karne görüşü

Seninle geçirdiğimiz bu yıllar boyunca gösterdiğin başarı ve gelişim hepimizi gururlandırdı. Yeni hayatında da hep mutlu ve başarılı olman dileğiyle, mezuniyetin kutlu olsun!



Uzun ve zorlu bir yolculuğun sonuna geldik. Bu yolculukta gösterdiğin azim ve sabır takdire şayan. Gelecek hayatında da hep başarılı ve mutlu olman dileğiyle, mezuniyetin hayırlı olsun!



Eğitim hayatında elde ettiğin başarılar, gelecekteki adımların için sağlam bir temel oluşturdu. Yolunun açık, şansının bol olması dileğiyle mezuniyetin kutlu olsun!