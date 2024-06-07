Mezun öğrenciler için karne görüşü ve mezuniyet sözleri | İlkokul, ortaokul, liseden mezun olan arkadaşa, kardeşe, sevgiliye sözler ve mezun olacak öğrenciler için karne görüşü
Uzun çabaların ardından diploma alma zamanı geldi. Hayatın yeni bir aşamasına geçiş başlıyor.. Bu dönemde birçok kişi, duygularını ifade edebilmek için mezuniyet sırasında söylenebilecek anlamlı sözler ve Instagram'da paylaşılacak mesajlar arayışına girer. Biz de paylaşmalık mezun öğrenciler için karne görüşü ve mezuniyet sözleri derledik. İşte ilkokul, ortaokul, liseden mezun olan arkadaşa, kardeşe, sevgiliye sözler ve mezun olacak öğrenciler için karne görüşü…
• 07 Haziran 2024 - 10:06 • Son Güncelleme:
• 07 Haziran 2024 - 10:06 • Son Güncelleme: