• 05 Mayıs 2022 - 11:10 • Son Güncelleme:
'Metin Öztürk' skandalını açıkladı! 'Parası yok diye Galatasaray'ın 3 yıldızını...'
Dün akşam A Spor'a bağlanıp Metin Öztürk hakkında olay açıklamalarda bulunan ve Domenec Torrent'in tazminat maddesine ışık tutan Levent Nazifoğlu'nun Metin Öztürk ifadeleri resmen gündeme damga vurdu. Özütkr'ün vaat ettiği gibi bir parası olmadığını söyleyen Nazifoğlu göreve gelir gelmez 'Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson' planlarını deşifre etti.
• 05 Mayıs 2022 - 11:10 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve seçime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da büyük bir kriz yaşanıyor...
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Başkan adayı Metin Öztürk, sosyal medya hesabından sportif direktör olarak görev vermeyi planladıkları Levent Nazifoğlu ile ayrıldığını açıkladı.
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Biraz aramız soğuklaştı bu olaydan sonra. Neyse 2-3 gün geçti. Bir baktım son haber geldi, Okan Buruk, İsmail Sarıkaya ve bir arkadaş daha toplantı yapıyor.
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