Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Galatasaray'Metin Öztürk' skandalını açıkladı! 'Parası yok diye Galatasaray'ın 3 yıldızını...'
HaberlerGalatasaray Haberleri 'Metin Öztürk' skandalını açıkladı! 'Parası yok diye Galatasaray'ın 3 yıldızını...'
• 05 Mayıs 2022 - 11:10 • Son Güncelleme:

'Metin Öztürk' skandalını açıkladı! 'Parası yok diye Galatasaray'ın 3 yıldızını...'

Dün akşam A Spor'a bağlanıp Metin Öztürk hakkında olay açıklamalarda bulunan ve Domenec Torrent'in tazminat maddesine ışık tutan Levent Nazifoğlu'nun Metin Öztürk ifadeleri resmen gündeme damga vurdu. Özütkr'ün vaat ettiği gibi bir parası olmadığını söyleyen Nazifoğlu göreve gelir gelmez 'Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson' planlarını deşifre etti.

• 05 Mayıs 2022 - 11:10 • Son Güncelleme:
1Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve seçime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da büyük bir kriz yaşanıyor...

2Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

Başkan adayı Metin Öztürk, sosyal medya hesabından sportif direktör olarak görev vermeyi planladıkları Levent Nazifoğlu ile ayrıldığını açıkladı.

3Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

Açıklamanın hemen ardından Levent Nazifoğlu, A Spor'a ekranlarına bağlanarak gündeme damga vuracak ifadeler kullandı.

4Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

Ayrılığın perde arkasını açıklayan Nazifoğlu, Metin Öztürk ile ilgili bomba itiraflarda bulundu. İşte Galatasaray'daki krizin perde arkası...

5Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Metin Öztürk, "Levent Nazifoğlu'nun şahitler huzurunda dediği konuşmalar gerçeği yansıtmamaktadır. Okan Buruk görüşmesi sonrası, şahsıma attığı tehditvari Whatsapp mesajı sonrası kendisi ile ilişiğimiz kesilmiştir." ifadelerini kullandı.

6Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

Dursun Özbek döneminde de görev alan Levent Nazifoğlu, transferlerde sorumlu olarak Sportif A.Ş'de görev yapmıştı.

7Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

Açıklamanın ardından Levent Nazifoğlu, A Spor'a ekranlarında şok açıklamalara imza attı.

8Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

Metin Öztürk'ün yaptığı açıklamalar sonrası Nazifoğlu şu ifadeleri kullandı:

9Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

Başkan ile ilk görüşmemizde Domenec Torrent işini ne yapacağız dedi. Dedim başkanım paramız varsa; Torrent'i yollayacağız.

10Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

Paramız yoksa 37 milyon TL tazminatı var. Dedi ki paramız yok, Torrent ile devam edeceğiz o zaman.

11Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

Dedim tamam, Galatasaray'ın 37 milyon TL'sini çöpe atmayalım. O konuda anlaştık.

12Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

Metin Öztürk; Marcao, Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un 30 milyon Euro'ya satılmasını istedi.

13Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

Dedim ki, başkan biz bu oyuncularla o sıralar 13. sıradayız. Biz bunları da satarsak, küme düşmemeye oynarız.

14Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

'Valla bilmiyorum, paramız yok. 200 milyon TL yatıracak paramız yok! dedi.

15Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

Biraz aramız soğuklaştı bu olaydan sonra. Neyse 2-3 gün geçti. Bir baktım son haber geldi, Okan Buruk, İsmail Sarıkaya ve bir arkadaş daha toplantı yapıyor.

16Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

Hemen başkanı aradım, dedim başkan bu ne? O da, "Ben görüşsünler dedim" dedi.

17Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

Ben de, "başkan biz en başında Torrent ile devam edeceğiz dedik, adamı çağırdık. Bu hareket hiç etik değil." dedim.

18Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

Ben midem bulandı ve benden habersiz böyle bir görüşmeyi kabul etmiyorum dedim. O da amma uzatıyorsun almayacağız Okan'ı dedi.

19Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

İşte orada ben kapattım telefonu ve kendisinin de söylediği gibi sert bir mesaj gönderdim ve yollarımızı ayırdık.

20Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

Metin Öztürk'e izin veriyorum, ona attığım mesajları gösterebilir.

21Metin Öztürk skandalını açıkladı Parası yok diye Galatasarayın 3 yıldızını...

 

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

    İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

    Sıradaki Galeri
    Ünal Aysal'ın prensini Kadıköy'e getiriyor! Marcelo dediler ama yeni sol bek...

    Ünal Aysal'ın prensini Kadıköy'e getiriyor! Marcelo dediler ama yeni sol bek...

    Bu ikili en az 40 gol atar! Havadan Sörloth yerden Muleka! Süper Lig devi bombayı patlatıyor

    Bu ikili en az 40 gol atar! Havadan Sörloth yerden Muleka! Süper Lig devi bombayı patlatıyor

    'Metin Öztürk' skandalını açıkladı! 'Parası yok diye Galatasaray'ın 3 yıldızını...'

    'Metin Öztürk' skandalını açıkladı! 'Parası yok diye Galatasaray'ın 3 yıldızını...'

    'Ben varken kulübün kapısından giremez' demişti! Yeni hocayla gizlice anlaşma yapmış bile

    'Ben varken kulübün kapısından giremez' demişti! Yeni hocayla gizlice anlaşma yapmış bile