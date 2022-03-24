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GündemMeteoroloji'den son dakika uyarısı! Hava durumu değişiyor, kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara ve birçok ilde...
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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hava durumu değişiyor, kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara ve birçok ilde...

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Hava durumu değişiyor. Çok kuvvetli olacak. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı dalgası değişiyor. Havalar ne zaman ısınacak, normale dönecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Kar ve sağanak yağışların günlerce devam etmesi bekleniyor. Birçok il için yeni uyarılar yapıldı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Peki hafta sonu hava durumu nasıl? Hafta sonu kar yağışı hangi illerde var? İstanbul'da kar bekleniyor mu? Havalar ısınacak mı? MGM haritayı paylaşarak duyurdu. Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması...

• 24 Mart 2022 - 20:51 • Son Güncelleme:
• 24 Mart 2022 - 20:51 • Son Güncelleme:
1Meteorolojiden son dakika uyarısı Hava durumu değişiyor, kuvvetli geliyor İstanbul, Ankara ve birçok ilde...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yeni hava raporu belli oldu. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havalar devam edecek mi? İşte detaylar...

2Meteorolojiden son dakika uyarısı Hava durumu değişiyor, kuvvetli geliyor İstanbul, Ankara ve birçok ilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3Meteorolojiden son dakika uyarısı Hava durumu değişiyor, kuvvetli geliyor İstanbul, Ankara ve birçok ilde...

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

4Meteorolojiden son dakika uyarısı Hava durumu değişiyor, kuvvetli geliyor İstanbul, Ankara ve birçok ilde...

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

5UYARILAR

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

7EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam satlerinde hafif kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ 2°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

MANİSA 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ISPARTA -1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin aralıklı olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR -3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu

KAYSERİ -5°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -4°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU -6°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

TOKAT -3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Erzincan dışında) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS -11°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN -5°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİİRT 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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