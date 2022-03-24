Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hava durumu değişiyor, kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara ve birçok ilde...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin aralıklı olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA -2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu



ESKİŞEHİR -3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu



KAYSERİ -5°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu



KONYA -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı