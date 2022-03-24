Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hava durumu değişiyor, kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara ve birçok ilde...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Hava durumu değişiyor. Çok kuvvetli olacak. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı dalgası değişiyor. Havalar ne zaman ısınacak, normale dönecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Kar ve sağanak yağışların günlerce devam etmesi bekleniyor. Birçok il için yeni uyarılar yapıldı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Peki hafta sonu hava durumu nasıl? Hafta sonu kar yağışı hangi illerde var? İstanbul'da kar bekleniyor mu? Havalar ısınacak mı? MGM haritayı paylaşarak duyurdu. Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yeni hava raporu belli oldu. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havalar devam edecek mi? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 1°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -4°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam satlerinde hafif kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu
DENİZLİ 2°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
MANİSA 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı
HATAY 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ISPARTA -1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin aralıklı olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR -3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu
KAYSERİ -5°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -4°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE -1°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
KASTAMONU -6°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu
SAMSUN 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
TOKAT -3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Erzincan dışında) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -11°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
KARS -11°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
MALATYA 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN -5°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
SİİRT 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu