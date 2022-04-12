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GündemMeteoroloji'den son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı! Nisan'da kar alarmı, 'sürpriz' diyerek açıkladı! Çok sayıda ilde...
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Meteoroloji'den son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı! Nisan'da kar alarmı, 'sürpriz' diyerek açıkladı! Çok sayıda ilde...

Kuvvetli kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması! Meteoroloji duyurdu, kar uyarısı yaptı. 'Yaz geliyor' diye düşünen vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Ülke genelinde hava durumunda dalgalanmalar devam ediyor. Bugün çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı verilmişti. İki gün önce yazı yaşarken bugün de güneş yerini yağmur ve kar yüklü bulutlara bıraktı. Yarın da manzara farklı olmayacak. Yağışlı ve karlı hava etkisini göstermeye devam edecek. Havaların ısınacağı tarih de belli oldu. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni hava durumu tahmininde bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 5 günlük haritayı paylaştı. Son hava durumu raporu...

• 12 Nisan 2022 - 20:49 • Son Güncelleme:
• 12 Nisan 2022 - 20:49 • Son Güncelleme:
1Meteorolojiden son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı Nisanda kar alarmı, sürpriz diyerek açıkladı Çok sayıda ilde...

Kuvvetli kar yağışı açıklaması! İki gün önce yazı yaşarken, güneş yerini yağmur ve kar yüklü bulutlara bıraktı. Havanın rengi gri olurken yükseklere kar yağmaya başladı. Önce sıcaklık neredeyse hissedilenin yarısına hatta daha da altına düştü.

2Meteorolojiden son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı Nisanda kar alarmı, sürpriz diyerek açıkladı Çok sayıda ilde...

Birçok ilde rüzgâr ve yağmur başladı, yüksek noktalardaysa kar... Çarşamba da hava sıcaklığında değişiklik olmayacak. Yağışlı ve soğuk hava devam ediyor. Ancak perşembe gününden sonra sıcaklık yavaş yavaş yükselmeye başlayacak.

3Meteorolojiden son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı Nisanda kar alarmı, sürpriz diyerek açıkladı Çok sayıda ilde...

Yağmur ve kar yağışı sonraki günlerde yurdu terk edecek, güneşli günler geri gelecek. Pazar günü ise güneşli havanın yerini yeniden yağışlı havaya bırakması bekleniyor. Nisan ayındaki dalgalanma bir süre daha devam edecek.

4PROF. DR. ŞENDEN AÇIKLAMA

PROF. DR. ŞEN'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de “Nisan’ın ortasında kar olması sürpriz. İstanbul’da yok ama Kartaltepe ve Uludağ’da devam eder. Doğuya gidiyor Kar Yağışı. Perşembe günü sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.

5Meteorolojiden son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı Nisanda kar alarmı, sürpriz diyerek açıkladı Çok sayıda ilde...

İstanbul’da 11 derece olan sıcaklık cuma günü 20 dereceye kadar çıkacak. Nisan ayını bu şekilde dalgalanmalar ile geçireceğiz. Nisan yağmurları ülke genelinde devam ediyor” diye konuştu.

6METEOROLOJİDEN SON HAVA DURUMU TAHMİNİ

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Amasya, Tokat, Ordu, Bitlis, Batman, Siirt ve Diyarbakır çevreleri ile Samsun'un doğu, Van’ın kuzey ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

7Meteorolojiden son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı Nisanda kar alarmı, sürpriz diyerek açıkladı Çok sayıda ilde...

Yağışların, kıyı kesimler ile Bilecik, Eskişehir, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

8Meteorolojiden son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı Nisanda kar alarmı, sürpriz diyerek açıkladı Çok sayıda ilde...

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

9KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuzeybatıdan, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Van, Hakkâri, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Ağrı’nın güney ve doğu, Bitlis’in doğu ilçelerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, çığ riski, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10Meteorolojiden son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı Nisanda kar alarmı, sürpriz diyerek açıkladı Çok sayıda ilde...

Yağışların, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

11MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 3°C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 14°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 5°C, 15°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

12EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 12°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 4°C, 17°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 8°C, 19°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 5°C, 19°CAz bulutlu ve açık

13AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 19°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA 1°C, 13°CAz bulutlu ve açık

MERSİN 13°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

14İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar, Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -1°C, 10°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 11°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

15BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Sinop hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinde kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU -2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

16ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Amasya, Tokat ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

17Meteorolojiden son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı Nisanda kar alarmı, sürpriz diyerek açıkladı Çok sayıda ilde...

AMASYA 1°C, 12°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 13°CÇok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT -1°C, 7°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 6°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

18DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerine kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Ağrı’nın güney ve doğu, Bitlis’in doğu ilçelerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

19Meteorolojiden son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı Nisanda kar alarmı, sürpriz diyerek açıkladı Çok sayıda ilde...

ERZURUM -4°C, -1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS -3°C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı kar yağışlı

20GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Siirt kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 6°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

21Meteorolojiden son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı Nisanda kar alarmı, sürpriz diyerek açıkladı Çok sayıda ilde...
22Meteorolojiden son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı Nisanda kar alarmı, sürpriz diyerek açıkladı Çok sayıda ilde...
23Meteorolojiden son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı Nisanda kar alarmı, sürpriz diyerek açıkladı Çok sayıda ilde...
24Meteorolojiden son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı Nisanda kar alarmı, sürpriz diyerek açıkladı Çok sayıda ilde...

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