Meteoroloji'den son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı! Nisan'da kar alarmı, 'sürpriz' diyerek açıkladı! Çok sayıda ilde...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Sinop hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinde kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.



BOLU -4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı



DÜZCE -1°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı



KASTAMONU -2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı



ZONGULDAK 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı