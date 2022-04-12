Meteoroloji'den son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı! Nisan'da kar alarmı, 'sürpriz' diyerek açıkladı! Çok sayıda ilde...
Kuvvetli kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması! Meteoroloji duyurdu, kar uyarısı yaptı. 'Yaz geliyor' diye düşünen vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Ülke genelinde hava durumunda dalgalanmalar devam ediyor. Bugün çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı verilmişti. İki gün önce yazı yaşarken bugün de güneş yerini yağmur ve kar yüklü bulutlara bıraktı. Yarın da manzara farklı olmayacak. Yağışlı ve karlı hava etkisini göstermeye devam edecek. Havaların ısınacağı tarih de belli oldu. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni hava durumu tahmininde bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 5 günlük haritayı paylaştı. Son hava durumu raporu...
Kuvvetli kar yağışı açıklaması! İki gün önce yazı yaşarken, güneş yerini yağmur ve kar yüklü bulutlara bıraktı. Havanın rengi gri olurken yükseklere kar yağmaya başladı. Önce sıcaklık neredeyse hissedilenin yarısına hatta daha da altına düştü.
Birçok ilde rüzgâr ve yağmur başladı, yüksek noktalardaysa kar... Çarşamba da hava sıcaklığında değişiklik olmayacak. Yağışlı ve soğuk hava devam ediyor. Ancak perşembe gününden sonra sıcaklık yavaş yavaş yükselmeye başlayacak.
Yağmur ve kar yağışı sonraki günlerde yurdu terk edecek, güneşli günler geri gelecek. Pazar günü ise güneşli havanın yerini yeniden yağışlı havaya bırakması bekleniyor. Nisan ayındaki dalgalanma bir süre daha devam edecek.
PROF. DR. ŞEN'DEN AÇIKLAMA
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de “Nisan’ın ortasında kar olması sürpriz. İstanbul’da yok ama Kartaltepe ve Uludağ’da devam eder. Doğuya gidiyor Kar Yağışı. Perşembe günü sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.
İstanbul’da 11 derece olan sıcaklık cuma günü 20 dereceye kadar çıkacak. Nisan ayını bu şekilde dalgalanmalar ile geçireceğiz. Nisan yağmurları ülke genelinde devam ediyor” diye konuştu.
METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU TAHMİNİ
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Amasya, Tokat, Ordu, Bitlis, Batman, Siirt ve Diyarbakır çevreleri ile Samsun'un doğu, Van’ın kuzey ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimler ile Bilecik, Eskişehir, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın; bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuzeybatıdan, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Van, Hakkâri, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Ağrı’nın güney ve doğu, Bitlis’in doğu ilçelerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, çığ riski, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yağışların, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 3°C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 14°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ 2°C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 5°C, 15°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 12°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 4°C, 17°CAz bulutlu ve açık
İZMİR 8°C, 19°CAz bulutlu ve açık
MANİSA 5°C, 19°CAz bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 22°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 19°CAz bulutlu ve açık
ISPARTA 1°C, 13°CAz bulutlu ve açık
MERSİN 13°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar, Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -1°C, 10°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ÇANKIRI -3°C, 11°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Sinop hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinde kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı
DÜZCE -1°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU -2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Amasya, Tokat ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA 1°C, 12°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN 4°C, 13°CÇok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT -1°C, 7°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 6°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerine kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Ağrı’nın güney ve doğu, Bitlis’in doğu ilçelerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -4°C, -1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS -3°C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Siirt kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 4°C, 13°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 6°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
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