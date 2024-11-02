Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: Soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak! 5 derece birden düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunu güncelledi. Soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili olacak.Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Sakarya ve Düzce'nin kuzey kesimleri, Hatay'ın güney kesimleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
• 02 Kasım 2024 - 14:31 • Son Güncelleme:
• 02 Kasım 2024 - 14:31 • Son Güncelleme: