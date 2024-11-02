Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: Soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak! 5 derece birden düşecek

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.



BOLU °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu



DÜZCE °C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı



SİNOP °C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı