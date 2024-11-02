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GündemMeteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: Soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak! 5 derece birden düşecek
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: Soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak! 5 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunu güncelledi. Soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili olacak.Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Sakarya ve Düzce'nin kuzey kesimleri, Hatay'ın güney kesimleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

• 02 Kasım 2024 - 14:31 • Son Güncelleme:
• 02 Kasım 2024 - 14:31 • Son Güncelleme:
1Meteorolojiden son dakika hava durumu raporu: Soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak 5 derece birden düşecek

Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek sıcaklıkların yurt genelinde 6 derece birden düşeceğini söyledi. Hava sıcaklığı İstanbul'da Marmara'da 9-10 dereceye inecek. İşte ülkemizde beklenen hava durumu tahmini...

2HAVA SICAKLIĞI 5 DERECE BİRDEN ARTACAK

HAVA SICAKLIĞI 5 DERECE BİRDEN ARTACAK

Genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3ORHAN ŞEN: SICAKLIK 5 DERECE DÜŞÜYOR

ORHAN ŞEN: SICAKLIK 5 DERECE DÜŞÜYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen: Bugün Güney doğu ve Batı Karadeniz gece başlayacak yağmur pazar tüm Karadeniz ve Marmara'nın kuzey ve doğusunu da kapsar. Kastamonu ve Doğu Karadeniz yüksekleri Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda kky ve kar yağar. Ortalamanın üzerindeki sıcaklıklar yarından itibaren 5-6 derece düşecek

4SOĞUK HAVA DALGASI NE KADAR SÜRECEK

SOĞUK HAVA DALGASI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre soğuk havanın pazar gününden itibaren 8 Kasım'a kadar etkili olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Sakarya'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

6EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

7AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Hatay'ın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

z bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak yağışlı

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyi parçalı bulutlu, Hakkari, Şırnak, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu doğu ilçeleri sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu doğu ilçeleri sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı