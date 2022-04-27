Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemMeteoroloji'den son dakika duyurdu! Bayramda hava durumu değişiyor, kuvvetli olacak! Yeniden başlıyor, İstanbul, Ankara ve İzmir'de...
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji'den son dakika duyurdu! Bayramda hava durumu değişiyor, kuvvetli olacak! Yeniden başlıyor, İstanbul, Ankara ve İzmir'de...
ABONE OL

Meteoroloji'den son dakika duyurdu! Bayramda hava durumu değişiyor, kuvvetli olacak! Yeniden başlıyor, İstanbul, Ankara ve İzmir'de...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması. Bayramda yeniden başlıyor. Hava durumu değişiyor. Sıcaklıklar düşüyor. Bayramda hava nasıl olacak? sorusu merakla bekleniyordu. Ramazan Bayramında hava durumunun nasıl olacağı sorusuna Meteoroloji Genel Müdürlüğü yanıt verdi. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı iller tek tek açıklandı. MGM gün gün hava durumu tahmin haritasını paylaştı. Son dakika haberi ve il il hava durumu...

• 27 Nisan 2022 - 19:41 • Son Güncelleme:
• 27 Nisan 2022 - 19:41 • Son Güncelleme:
1Meteorolojiden son dakika duyurdu Bayramda hava durumu değişiyor, kuvvetli olacak Yeniden başlıyor, İstanbul, Ankara ve İzmirde...

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, planlar yapılmaya başlandı. Nisan ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredenken Ramazan Bayramı'nda nasıl olacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramında hava durumunun nasıl olacağı sorusuna Meteoroloji Genel Müdürlüğü yanıt verdi.

2Meteorolojiden son dakika duyurdu Bayramda hava durumu değişiyor, kuvvetli olacak Yeniden başlıyor, İstanbul, Ankara ve İzmirde...

Bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü yurdun batısında sıcak hava hakim olurken doğusunda ise yağışlar etkili olacak. Peki İstanbul'da bayramda hava nasıl olacak? Yarın hava durumu nasıl? Bayramda yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

3Meteorolojiden son dakika duyurdu Bayramda hava durumu değişiyor, kuvvetli olacak Yeniden başlıyor, İstanbul, Ankara ve İzmirde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

4Meteorolojiden son dakika duyurdu Bayramda hava durumu değişiyor, kuvvetli olacak Yeniden başlıyor, İstanbul, Ankara ve İzmirde...

Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

5Meteorolojiden son dakika duyurdu Bayramda hava durumu değişiyor, kuvvetli olacak Yeniden başlıyor, İstanbul, Ankara ve İzmirde...

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kıyıları ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

6Meteorolojiden son dakika duyurdu Bayramda hava durumu değişiyor, kuvvetli olacak Yeniden başlıyor, İstanbul, Ankara ve İzmirde...

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

7Meteorolojiden son dakika duyurdu Bayramda hava durumu değişiyor, kuvvetli olacak Yeniden başlıyor, İstanbul, Ankara ve İzmirde...

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

8BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

9EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Burdur ve Isparta çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

11İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara çevreleri ile Çankırı'nın kuzey kesimlerinin, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

13ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gümüşhane'nin batı çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

14DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusu, Bingöl ve Erzurum çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Malatya hariç bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Mardin ve Siirt çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

16BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Haritaya göre bayramın ilk gününde Marmara ve Ege kıyılarında güneş yüzünü gösterecek. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da yağışlar etkisini gösterecek.

17Meteorolojiden son dakika duyurdu Bayramda hava durumu değişiyor, kuvvetli olacak Yeniden başlıyor, İstanbul, Ankara ve İzmirde...

Meteoroloji'nin sitesinde yer alan 5 günlük hava tahminleri ise şöyle:

18Meteorolojiden son dakika duyurdu Bayramda hava durumu değişiyor, kuvvetli olacak Yeniden başlıyor, İstanbul, Ankara ve İzmirde...
19Meteorolojiden son dakika duyurdu Bayramda hava durumu değişiyor, kuvvetli olacak Yeniden başlıyor, İstanbul, Ankara ve İzmirde...
20Meteorolojiden son dakika duyurdu Bayramda hava durumu değişiyor, kuvvetli olacak Yeniden başlıyor, İstanbul, Ankara ve İzmirde...
21Meteorolojiden son dakika duyurdu Bayramda hava durumu değişiyor, kuvvetli olacak Yeniden başlıyor, İstanbul, Ankara ve İzmirde...
22Meteorolojiden son dakika duyurdu Bayramda hava durumu değişiyor, kuvvetli olacak Yeniden başlıyor, İstanbul, Ankara ve İzmirde...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi! Putin dünyayı tehdit etti: Müdahale etmeye çalışan ülke olursa...

Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi! Putin dünyayı tehdit etti: Müdahale etmeye çalışan ülke olursa...

Meteoroloji'den son dakika duyurdu! Bayramda hava durumu değişiyor, kuvvetli olacak! Yeniden başlıyor, İstanbul, Ankara ve İzmir'de...

Meteoroloji'den son dakika duyurdu! Bayramda hava durumu değişiyor, kuvvetli olacak! Yeniden başlıyor, İstanbul, Ankara ve İzmir'de...

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

Altın fiyatları ile ilgili bomba açıklama! Tarih verildi, yeniden yükselecek! Gram altın ve çeyrek altın...

Altın fiyatları ile ilgili bomba açıklama! Tarih verildi, yeniden yükselecek! Gram altın ve çeyrek altın...