Meteoroloji'den son dakika duyurdu! Bayramda hava durumu değişiyor, kuvvetli olacak! Yeniden başlıyor, İstanbul, Ankara ve İzmir'de...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.