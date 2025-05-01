Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

ANKARA VE ÇEVRESİ İÇİN UYARI

Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük'te yarın etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah erken saatlerde Kayseri’nin güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren ise Sivas ve Tokat’ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.