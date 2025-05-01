Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle 28 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İstanbul'da fırtına ve rüzgar etkili olurken, perşembe günü için yeni uyarılar da geldi. 1 Mayıs’ta Batı Karadeniz’in batısı, Bursa ve Balıkesir'in güneyi, Kayseri'nin güney ve doğusu, Sivas ile Tokat çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde ise kuvvetli fırtınayla beraber toz aşımı görülmesi tahmin ediliyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Peki, 1 Mayıs’ta hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 1 Mayıs Perşembe gününe dair hava durumu tahminleri.
• 01 Mayıs 2025 - 10:14 • Son Güncelleme:
• 01 Mayıs 2025 - 10:14 • Son Güncelleme: