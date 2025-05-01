Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemMeteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle 28 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İstanbul'da fırtına ve rüzgar etkili olurken, perşembe günü için yeni uyarılar da geldi. 1 Mayıs’ta Batı Karadeniz’in batısı, Bursa ve Balıkesir'in güneyi, Kayseri'nin güney ve doğusu, Sivas ile Tokat çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde ise kuvvetli fırtınayla beraber toz aşımı görülmesi tahmin ediliyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Peki, 1 Mayıs’ta hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 1 Mayıs Perşembe gününe dair hava durumu tahminleri.

• 01 Mayıs 2025 - 10:14 • Son Güncelleme:
• 01 Mayıs 2025 - 10:14 • Son Güncelleme:
1Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, bugün yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak ve yer yer fırtına bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

2

ANKARA VE ÇEVRESİ İÇİN UYARI

Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük'te yarın etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah erken saatlerde Kayseri’nin güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren ise Sivas ve Tokat’ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

3Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

4GÜNEYDOĞUDA KUVVETLİ RÜZGAR, YER YER TOZ TAŞINIMI

GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ RÜZGAR, YER YER TOZ TAŞINIMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile Malatya’nın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) ve yağış anında kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) bekleniyor.

5Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

Vatandaşların bu bölgelerde çatı uçması, toz taşınımı ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması isteniyor.

6Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

7Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde ise akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kıyı kesimlerde hortum riski de dahil olmak üzere çok sayıda olumsuzluk görülebilir.

8EGE DE SON DURUM

EGE DE SON DURUM

Bugün öğle saatlerinden sonra Muğla, Aydın ve Denizli’de başlayan yağışların, yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde sürmesi bekleniyor.

9Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

Tüm bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olmaları, özellikle açık alanlarda ve trafiğe çıkarken dikkatli davranmaları önem arz ediyor.

10BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARAParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

11Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

BALIKESİR 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

EDİRNE 8°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu

13Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

İSTANBUL 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

KIRKLARELİ 8°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

15EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimlerinde aralıklarla kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

16Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

Yağışların, güney ve iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

17Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

A.KARAHİSAR 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

18Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

DENİZLİ 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

19Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

İZMİR 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

20AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

21Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

ADANA 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

22Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

ANTALYA 16°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

23İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimleri ile Kayseri'nin güney ve doğusu ve Sivas'ta yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

24Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

ANKARA 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

25Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

ESKİŞEHİR 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

26Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

KONYA 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

27Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

28Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

BOLU 6°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

29Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

ZONGULDAK 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

30ORTA VE DOĞU KARADENİZ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Tokat'ta yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

31Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

RİZE 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

32Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

TRABZON 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

33Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

SAMSUN 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

34DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin güneydoğusu dışında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

35Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

ERZURUM 5°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

36Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

VAN 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu,

37GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin (Siirt dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

38Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

DİYARBAKIR 13°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

39Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

GAZİANTEP 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

40Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Yurt genelinde gök gürültülü yağmurlar geri dönüyor

ADIYAMAN 16°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı