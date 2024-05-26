Meteoroloji'den Marmara dahil birçok bölge için alarm verildi! Kuvvetli geliyor! Havalar ne zaman ısınacak? Açıklama geldi

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.



ERZURUM °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.



KARS °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.



