Meteoroloji'den Marmara dahil birçok bölge için alarm verildi! Kuvvetli geliyor! Havalar ne zaman ısınacak? Açıklama geldi
Meteoroloji'den alınan hava durumu raporuna göre bugün Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen de Marmara ve Güney Doğu haricinde yağmur beklendiğini belirtirken, 'Önümüzdeki hafta yağışlar azalacak hafta ortasından itibaren sıcaklık artacak.' dedi. Turuncu kodlu uyarılan Hatay'ın Antakya ilçesinde ise aniden bastıran sağanak yağışla birlikte göle dönen caddelerde suya gömülen araçlar, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.
• 26 Mayıs 2024 - 11:05 • Son Güncelleme:
• 26 Mayıs 2024 - 11:05 • Son Güncelleme: