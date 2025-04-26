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GündemMeteoroloji'den kritik uyarı! Yurdun tamamında sağanak alarmı verildi! Adana'da sağanak sele neden oldu: Cadde ve sokakla göle döndü
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Meteoroloji'den kritik uyarı! Yurdun tamamında sağanak alarmı verildi! Adana'da sağanak sele neden oldu: Cadde ve sokakla göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre; Batı Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer tüm bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Van'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji'nin uyarısının ardından Adana'da etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda sele neden oldu.

• 26 Nisan 2025 - 14:56 • Son Güncelleme:
• 26 Nisan 2025 - 14:56 • Son Güncelleme:
1Meteorolojiden kritik uyarı Yurdun tamamında sağanak alarmı verildi Adanada sağanak sele neden oldu: Cadde ve sokakla göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Van'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

3Meteorolojiden kritik uyarı Yurdun tamamında sağanak alarmı verildi Adanada sağanak sele neden oldu: Cadde ve sokakla göle döndü

Hava sıcaklığının, Marmara ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

4Meteorolojiden kritik uyarı Yurdun tamamında sağanak alarmı verildi Adanada sağanak sele neden oldu: Cadde ve sokakla göle döndü

Genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

5KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Van'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6Meteorolojiden kritik uyarı Yurdun tamamında sağanak alarmı verildi Adanada sağanak sele neden oldu: Cadde ve sokakla göle döndü

İstanbul'da havanın öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

7KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8TOZ TAŞINIMI UYARISI

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9ADANADA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU

ADANA'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU

Adana'da sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle trafikteki sürücüler ve sokaktaki vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar otoparkı ile Metal Sanayi Sitesi adeta göle döndü. Sanayi esnafı iş yerlerinin ve malzemelerinin su içinde kaldığını, mağdur olduklarını söyledi.

10Meteorolojiden kritik uyarı Yurdun tamamında sağanak alarmı verildi Adanada sağanak sele neden oldu: Cadde ve sokakla göle döndü

Aşırı yağışlarda her zaman aynı tabloyla karşılaştıklarını belirten esnaf, Adana'nın altyapı anlamında atıl kaldığını belirtti.

11MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12Meteorolojiden kritik uyarı Yurdun tamamında sağanak alarmı verildi Adanada sağanak sele neden oldu: Cadde ve sokakla göle döndü

EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

14İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

15BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.BOLU °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARABÜK °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 16°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

16ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tokat, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

18GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.ADIYAMAN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı