Meteoroloji'den kritik uyarı! Yurdun tamamında sağanak alarmı verildi! Adana'da sağanak sele neden oldu: Cadde ve sokakla göle döndü

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı