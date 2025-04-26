Meteoroloji'den kritik uyarı! Yurdun tamamında sağanak alarmı verildi! Adana'da sağanak sele neden oldu: Cadde ve sokakla göle döndü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre; Batı Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer tüm bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Van'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji'nin uyarısının ardından Adana'da etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda sele neden oldu.
• 26 Nisan 2025 - 14:56 • Son Güncelleme:
• 26 Nisan 2025 - 14:56 • Son Güncelleme: