Meteoroloji’den kritik uyarı! Sağanak alarmı verildi: Çok kuvvetli yağacak
Meteoroloji, birçok bölge için sağanak uyarısı yaparken özellikle Sakarya’da yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Kocaeli ve Bursa’nın doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde de kuvvetli sağanak alarmı verildi. İşte 29 Eylül 2026 hava durumu raporu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Eylül 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya geneli ile Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER
Sakarya: Yer yer çok kuvvetli sağanak
Kocaeli: Doğu kesimlerde yer yer çok kuvvetli yağış
Bursa: Doğu kesimlerde yer yer çok kuvvetli yağış
Rize: Yerel kuvvetli sağanak
Artvin: Yerel kuvvetli sağanak
Marmara’nın doğusu: Kuvvetli yağış
Batı Karadeniz kıyıları: Kuvvetli yağış