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Meteoroloji’den kritik uyarı! Sağanak alarmı verildi: Çok kuvvetli yağacak

29.09.2026 - 09:14Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir

Meteoroloji, birçok bölge için sağanak uyarısı yaparken özellikle Sakarya’da yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Kocaeli ve Bursa’nın doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde de kuvvetli sağanak alarmı verildi. İşte 29 Eylül 2026 hava durumu raporu...

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1Meteoroloji’den kritik uyarı! Sağanak alarmı verildi: Çok kuvvetli yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Eylül 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Meteoroloji’den kritik uyarı! Sağanak alarmı verildi: Çok kuvvetli yağacak

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya geneli ile Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

3Meteoroloji’den kritik uyarı! Sağanak alarmı verildi: Çok kuvvetli yağacak

Yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

4Meteoroloji’den kritik uyarı! Sağanak alarmı verildi: Çok kuvvetli yağacak

Rüzgarın; genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

5Meteoroloji’den kritik uyarı! Sağanak alarmı verildi: Çok kuvvetli yağacak

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Sakarya: Yer yer çok kuvvetli sağanak
Kocaeli: Doğu kesimlerde yer yer çok kuvvetli yağış
Bursa: Doğu kesimlerde yer yer çok kuvvetli yağış
Rize: Yerel kuvvetli sağanak
Artvin: Yerel kuvvetli sağanak
Marmara’nın doğusu: Kuvvetli yağış
Batı Karadeniz kıyıları: Kuvvetli yağış

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