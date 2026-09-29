Meteoroloji’den kritik uyarı! Sağanak alarmı verildi: Çok kuvvetli yağacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Eylül 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.