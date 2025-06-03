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Gündem Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava tahmini
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Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava tahmini

Kurban Bayramı’nda havalar nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

• 03 Haziran 2025 - 21:40 • Son Güncelleme:
• 03 Haziran 2025 - 21:40 • Son Güncelleme:
1AREFE VE BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE YEREL YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

AREFE VE BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE YEREL YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Meteorolojik rapora göre, arefe günü olan 5 Haziran Perşembe günü Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Ardahan çevresinde sağanak yağış etkili olacak. Bayramın birinci günü ise Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgeler ise genellikle parçalı ve az bulutlu bir havaya sahip olacak.

2BAYRAMIN ORTASINDA YAĞIŞ YOK

BAYRAMIN ORTASINDA YAĞIŞ YOK

6 Haziran Cuma günü, yani bayramın ikinci günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların etkisini daha fazla hissettirmesiyle birlikte güneşli bir gün öngörülüyor.

3ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ GÜNLERDE SINIRLI YAĞIŞ

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ GÜNLERDE SINIRLI YAĞIŞ

Bayramın üçüncü günü olan cumartesi, Van ve Hakkari çevrelerinde ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel yağışlar yaşanabilir. Dördüncü gün ise Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

4BÜYÜK ŞEHİRLERDE SICAKLIKLAR KAÇ DERECE OLACAK

BÜYÜK ŞEHİRLERDE SICAKLIKLAR KAÇ DERECE OLACAK?

Meteoroloji’nin 5-9 Haziran tarihleri arasındaki tahminlerine göre büyük şehirlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Ankara: 32°C
İstanbul: 31°C
İzmir: 35°C

5HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

6RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

7KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8MARMARA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 12°C, 33°CAz bulutlu ve açık

EDİRNE 18°C, 36°CAz bulutlu ve açık

İSTANBUL 18°C, 29°CAz bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 16°C, 32°CAz bulutlu ve açık

9EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 26°CAz bulutlu ve açık

DENİZLİ 18°C, 33°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 18°C, 34°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 18°C, 35°CAz bulutlu ve açık

10AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 34°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 34°CAz bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA 13°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

11İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 11°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 10°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 12°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

12BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 14°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 9°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

13ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu

RİZE 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 16°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 17°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu

VAN 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 18°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 16°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

MARDİN 17°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 19°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı