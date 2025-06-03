Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava tahmini

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



ERZURUM 17°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA 13°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu



VAN 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı