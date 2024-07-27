Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı! Uzman isim açıkladı: Afrika'dan eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA 20°C, 30°CParçalı bulutlu



ARTVİN 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) yerel kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN 22°C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



TRABZON 21°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) yerel kuvvetli olması bekleniyor.