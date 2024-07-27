Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı! Uzman isim açıkladı: Afrika'dan eyyam-ı bahur sıcakları geliyor
Gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürürken çöl sıcakları da kapıda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu, Tokat, Sivas ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında 'eyyam-ı bahur' olarak bilinen Afrika kökenli sıcaklıklarının Türkiye'de hissedileceğini dile getirdi.
• 27 Temmuz 2024 - 19:27 • Son Güncelleme:
• 27 Temmuz 2024 - 19:27 • Son Güncelleme:
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