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GündemMeteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı! Uzman isim açıkladı: Afrika'dan eyyam-ı bahur sıcakları geliyor
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Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı! Uzman isim açıkladı: Afrika'dan eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

Gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürürken çöl sıcakları da kapıda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu, Tokat, Sivas ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında 'eyyam-ı bahur' olarak bilinen Afrika kökenli sıcaklıklarının Türkiye'de hissedileceğini dile getirdi.

• 27 Temmuz 2024 - 19:27 • Son Güncelleme:
• 27 Temmuz 2024 - 19:27 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4EYYAM-I BAHUR SICAKLARI KAPIDA

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI KAPIDA

Türkiye'de her yıl temmuz sonu, ağustos başı itibarıyla görülen, Afrika kökenli sıcak hava dalgası 'eyyam-ı bahur'un, bu yıl da aynı dönemde etkisini göstermesi bekleniyor. 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında hissedilecek Afrika sıcaklarının, Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor.

5Meteorolojiden birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı Uzman isim açıkladı: Afrikadan eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

Okyanus yüzey sıcaklıklarının geçen yılın haziran ayından beri rekorlar kırdığını, Akdeniz'de de deniz yüzey sıcaklıklarının normalin üzerinde seyrettiğini dile getiren İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, kara yüzey sıcaklıklarının da normalin üzerine çıktığını söyledi. Prof. Dr. Tağıl, Türkiye'de Haziran 2023'ten bu yana 12-13 aydır mevsim normallerinin üzerinde kara sıcaklıkları gözlendiğini belirtti.

6KURAKLIK ALARM SEVİYESİNDE

'KURAKLIK ALARM SEVİYESİNDE'

Ülkede sıcaklıkların son 12-13 ay boyunca normalin üzerinde seyretmesinin birçok hava olayının gerçekleşmesine neden olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tağıl, "En önemli etkilerinden bir tanesi kuraklık. Ülkemizde içinde bulunduğumuz günlerde kuraklık alarm seviyesine vardı.

7Meteorolojiden birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı Uzman isim açıkladı: Afrikadan eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

Bu özellikle yer altı su seviyesi açısından büyük açıkların ortaya çıkması demek. Kuraklığın alarm seviyesinde olması, özellikle bitki yaşamı tarım açısından su yoksunluğu anlamına geliyor. Bu tarımsal kuraklığı ağustos ayı içerisinde artıracak" dedi.

8SONBAHARDA SAĞANAK BEKLENİYOR

'SONBAHARDA SAĞANAK BEKLENİYOR'

Okyanus yüzey sıcaklıklarının yüksek olmasının atmosfer okyanus salınımlarını etkilediğini belirten Prof. Dr. Tağıl, sıcaklıkların jet akımlarının daha dalgalı ve güneyde seyretmesine neden olduğunu söyledi. Bu durumun, Afrika kökenli sıcak hava kütlesinin Doğu Avrupa'yı ve Türkiye'yi etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Tağıl, "Sadece ülkemizde değil, Yunanistan ve Balkanlar üzerinde de normalin üzerinde sıcaklıkların gözlenmesine neden oldu. Bu sıcaklıkların artması yağmuru tetikledi. Sonbaharda gerçekleşebilecek ani soğuma, sağanak şeklinde yağışlara neden olabilir" açıklamalarında bulundu.

9EYYAM-I BAHUR YILIN EN SICAK VE EN NEMLİ DÖNEMİ

'EYYAM-I BAHUR YILIN EN SICAK VE EN NEMLİ DÖNEMİ'

31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında halk arasında 'eyyam-ı bahur' ya da 'çöl sıcakları' olarak bilindiğini ifade eden Prof. Dr. Tağıl, sözlerini şöyle sürdürdü:

10Meteorolojiden birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı Uzman isim açıkladı: Afrikadan eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

"Eyyam-ı bahur, yılın en sıcak ve en nemli dönemine verilen bir isim. Sıcak hava şartlarının etkisi, içinde bulunduğumuz günlerde biraz azalmış olsa da ağustosun ilk yarısında Afrika kökenli sıcak hava dalgası eyyam-ı bahur ile ülkemizde sıcak hava dalgası kendini yeniden hissettirecek diyebiliriz.

11Meteorolojiden birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı Uzman isim açıkladı: Afrikadan eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi'nin Ekstrem Tahmin Endeksi'ne göre, Doğu Akdeniz'de anormal sıcaklıklar ve fırtına tahminleri var. Ülkemiz için ise özellikle İç Anadolu ve Güney Anadolu'da olmak üzere temmuz sonunda anormal yağışlar tahmin edilmekte. Bu yağışlara bağlı olarak sel ve heyelan gibi aşırı hava olayları beklenebilir."

12MARMARA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 36°CAz bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 33°CAz bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 34°CAz bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 32°CAz bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde parçalı bulutlu

13EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 29°CAz bulutlu ve açık

DENİZLİ 22°C, 37°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 38°CAz bulutlu ve açık

14AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 40°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 39°CAz bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 37°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 31°CAz bulutlu ve açık

15İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Pazar) Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 17°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 16°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

SİVAS 14°C, 26°CParçalı bulutlu, yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°CParçalı bulutlu

DÜZCE 18°C, 31°CParçalı bulutlu

SİNOP 21°C, 28°CParçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 20°C, 30°CParçalı bulutlu

ARTVİN 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 22°C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 21°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

18DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğleden sonra Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 12°C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 22°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 33°CParçalı bulutlu

VAN 16°C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 37°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 37°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 37°CAz bulutlu ve açık