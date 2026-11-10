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GündemMeteoroloji tek tek açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
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Meteoroloji tek tek açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

10.11.2026 - 09:24Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken birçok bölgemizde aralıklı sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İşte il il hava durumu...

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1Meteoroloji tek tek açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Kasım 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre yurdumuzun parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da pus ve yer yer sis bekleniyor.

2Meteoroloji tek tek açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3Meteoroloji tek tek açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 6
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

4Meteoroloji tek tek açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 19
Antalya: Parçalı bulutlu, merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12

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