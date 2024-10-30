Meteoroloji son raporu açıkladı illeri tek tek uyardı: Yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak
Son dakika haberine göre yağmur ve sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
• 30 Ekim 2024 - 20:01 • Son Güncelleme:
• 30 Ekim 2024 - 20:01 • Son Güncelleme: