Meteoroloji son raporu açıkladı illeri tek tek uyardı: Yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



EDİRNE 8°C, 24°CParçalı ve az bulutlu



İSTANBUL 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu



KIRKLARELİ 9°C, 21°CParçalı ve az bulutlu



KOCAELİ 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı