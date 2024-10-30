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GündemMeteoroloji son raporu açıkladı illeri tek tek uyardı: Yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak
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Meteoroloji son raporu açıkladı illeri tek tek uyardı: Yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak

Son dakika haberine göre yağmur ve sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

• 30 Ekim 2024 - 20:01 • Son Güncelleme:
• 30 Ekim 2024 - 20:01 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

4EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 16°CAz bulutlu ve açık

DENİZLİ 8°C, 23°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 12°C, 23°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 11°C, 23°CAz bulutlu ve açık

5AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 28°CAz bulutlu ve açık

HATAY 10°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 14°C, 28°CAz bulutlu ve açık

6İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 4°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

7BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

8ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 7°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

ARTVİN 7°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 17°CParçalı bulutlu

9DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 14°CAz bulutlu ve açık

KARS -4°C, 13°CAz bulutlu ve açık

MALATYA 2°C, 20°CAz bulutlu ve açık

VAN 0°C, 14°CAz bulutlu ve açık

10GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 23°CParçalı ve az bulutlu