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GündemMeteoroloji son hava raporunu açıkladı! Birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi
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Meteoroloji son hava raporunu açıkladı! Birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi

Son hava tahmin raporu Meteoroloji tarafından açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

• 10 Ekim 2024 - 19:13 • Son Güncelleme:
• 10 Ekim 2024 - 19:13 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 17°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

4EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 16°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 32°CAz bulutlu

MUĞLA 11°C, 31°CAz bulutlu

5AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 22°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 13°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 13°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

7BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 11°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 15°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

8ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 14°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ARTVİN 15°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

KARS 5°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 12°C, 27°CAz bulutlu

VAN 6°C, 23°CAz bulutlu

10GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 29°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 18°C, 31°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 30°CAz bulutlu ve açık