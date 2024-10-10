Meteoroloji son hava raporunu açıkladı! Birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 20°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 21°C, 27°CParçalı ve az bulutlu



HATAY 18°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN 22°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı