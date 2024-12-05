Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı 28 şehri sağanak yağış için uyardı!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



AMASYA 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu



SAMSUN 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı



TOKAT 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu



TRABZON 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı