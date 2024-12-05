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GündemMeteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı 28 şehri sağanak yağış için uyardı!
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Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı 28 şehri sağanak yağış için uyardı!

Son dakika hava tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Kırşehir, Yozgat, Sinop, Amasya, Tokat, Elazığ, Şırnak, Siirt ve Şanlıurfa çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Bitlis ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

• 05 Aralık 2024 - 19:49 • Son Güncelleme:
• 05 Aralık 2024 - 19:49 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 8°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

MERSİN 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -1°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -13°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu

KARS -6°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

VAN -4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı