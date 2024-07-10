Meteoroloji son dakika uyardı! 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor
Son dakika hava durumu ile ilgili flaş gelişme... Meteoroloji son dakika hava durumu ile ilgili bilgi verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre çok sayıda ilde yağmur bekleniyor. 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor. Günlerce yağmur yağacak. Kavurucu sıcaklar biraz olsun dinecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 il için sarı kodlu alarm verdi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. İşte son dakika hava durumu detayları...
• 10 Temmuz 2024 - 19:50 • Son Güncelleme:
• 10 Temmuz 2024 - 19:50 • Son Güncelleme: