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Gündem Meteoroloji son dakika uyardı! 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor
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Meteoroloji son dakika uyardı! 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor

Son dakika hava durumu ile ilgili flaş gelişme... Meteoroloji son dakika hava durumu ile ilgili bilgi verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre çok sayıda ilde yağmur bekleniyor. 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor. Günlerce yağmur yağacak. Kavurucu sıcaklar biraz olsun dinecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 il için sarı kodlu alarm verdi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. İşte son dakika hava durumu detayları...

• 10 Temmuz 2024 - 19:50 • Son Güncelleme:
• 10 Temmuz 2024 - 19:50 • Son Güncelleme:
1 Meteoroloji son dakika uyardı 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göreÜlkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doüu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Zonguldak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2 Meteoroloji son dakika uyardı 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile bu akşam Isparta ve Burdur'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

3 Meteoroloji son dakika uyardı 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor

Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

4 HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

5 RÜZGAR

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

6 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile bu akşam Isparta ve Burdur'da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8 Meteoroloji son dakika uyardı 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor

AKOM'dan yapılan açıklamada, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Pendik, Sultanbeyli, Tuzla ve Şile gibi doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği belirtildi.

9 Meteoroloji son dakika uyardı 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor

Açıklamada, kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla kuvvetli (10-45 kilometre/saat) esen rüzgar kente serinlik verse de sıcaklıkların hafta boyunca 31 ila 34 derece aralığında seyredeceği ifade edildi.

10 Meteoroloji son dakika uyardı 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor

Yarın da günün ilk saatlerinden itibaren yerel olarak kısa süreli, kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

11 Meteoroloji son dakika uyardı 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan diğer bir uyarıda ise bu gece saatlerinde başlayacak olan sağanağın Cuma günü öğle saatlerine kadar süreceği bildirildi ve yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekildi.

12 Meteoroloji son dakika uyardı 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor

AKOM'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Yağışların, Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, il genelinde yer yer kuvvetli şekilde olacağı tahmin edilmektedir. Cuma günü öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağışlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

13 PROF. DR. ORHAN ŞEN: TERLEYECEĞİZ, TERİMİZ KURUMAYACAK

PROF. DR. ORHAN ŞEN: TERLEYECEĞİZ, TERİMİZ KURUMAYACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul için hava tahminini şu sözlerle açıkladı: İstanbul'a yarından sonra perşembe günü Anadolu yakasına yağmur girişi var. Ama bu nem devam edecek. Terleyip terimiz kurumayacak. Denize girenler de 11-17:00 saatleri arasında dikkat etsinler. Ağaç altlarına girsinler denizde durmasınlar.

14 Meteoroloji son dakika uyardı 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor

Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı esnaflar da zemin katlarda bulunan iş yerlerine suyun gitmemesi için çekpaslarla önlem aldı. Merkez Bosna Hersek Bulvarı girişinde bulunan altgeçitte 23 BK 951 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan anne ve iki çocuğu, mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlarından çıkarılan anne ve çocukları, tedbir amaçlı bir süre ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Belediye ekipleri ise cadde ve sokakların temizlenmesi için çalışma başlattı.

15 Meteoroloji son dakika uyardı 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor

Bolu'da aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Kentte, öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yaklaşık 20 dakika süren yağmura, bazı kişiler hazırlıksız yakalandı. Kimileri yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, bazıları da yağmura aldırış etmeden yürümeyi sürdürdü. Yağmur nedeniyle kentte büyük çaplı bir sorun yaşanmadı

16 Meteoroloji son dakika uyardı 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor

Niğde merkez, Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçeleri ile Hacıabdullah, Yıldıztepe, Bozköy beldelerindeki sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sele neden olurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle Niğde- Bor yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bor TOKİ Mahallesi’nde ise sel nedeniyle kapanan yolda trafik akışı Orhan Batı Caddesi’nden Mehmet Bıyık Caddesi’ne yönlendirildi. Niğde’nin Çiftlik ilçesine Bağlı Bozköy- Kayırlı arasındaki yol ise sel ve toprak kayması sonucu kapandı. Yolda araçlar mahsur kalırken, yolun yeniden açılması için ekipler çalışma başlattı.

17 Meteoroloji son dakika uyardı 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarılarının ardından Denizli’nin Tavas ilçesinde etkili olan yağış çiftçinin yüzünü güldürdü. Denizli’nin Tavas ilçesinde özellikle Nikfer Mahallesi'nde ve çevre mahallerde etkili olan yağış çiftçinin yüzünü bir nebze güldürdü. Nisan ayından bu yana yağış almayan mahallede, tarım ürünlerinden sıcaktan ve kuraklıktan verim alamayan çiftçilere kısa süreli yağan yağmur umut oldu. 40 derece dolaylarında seyir eden hava sıcaklığını da düşüren yağışla vatandaşlar serin havanın rahatlığını yaşadı.

18 Meteoroloji son dakika uyardı 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü‘nün yağış uyarısını ardından Muğla’da öğle saatlerinde başlayan yağış kısa sürede caddeleri yağmur suyu kapladı ve sürücüler zor anlar yaşadı. Muğla’nın Menteşe ilçesinde özellikle Karabağlar Yaylası Sanayi Sitesi yolu üzerinde yağmur suyu nedeniyle biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağmur, kısa sürede yolları suyla doldurarak trafiği olumsuz etkiledi.

19 Meteoroloji son dakika uyardı 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor

Bayburt'ta yaz yağmurları etkili olmaya devam ederken, merkeze bağlı Çamlıkoz köyünde sağanak yağış sele neden oldu, yağışın etkisiyle yollar adeta göle döndü. Sabah saatlerinde güneşli olan hava, yerini dolu ve sağanak yağışa bıraktı. Merkezde belli aralıklarla devam eden yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, sağanak ve dolu köylerdeki ekili arazileri de vurdu. Aniden bastıran yağış sonrası Çamlıkoz köyünün yolları su birikintileriyle doldu taştı, yollar adeta göle döndü.