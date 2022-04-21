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GündemMeteoroloji son dakika hava durumu! 70 kilometre hızla geliyor, kuvvetli olacak! Onlarca il için flaş uyarı...
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Meteoroloji son dakika hava durumu! 70 kilometre hızla geliyor, kuvvetli olacak! Onlarca il için flaş uyarı...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Hava tamamen değişiyor, tarih açıklandı. MGM haritayı paylaşarak duyurdu. Marmara ve Karadeniz'de yağmur var; diğer bölgelerde ise hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar artıyor. Tüm yurtta yağışların kesileceği ve sıcaklıkların yükseleceği gün de belli oldu. Marmara'da bugün bölge genelinde gün içinde hava parçalı bulutlu ve sıcaklıklar hala düşük, özellikle de gece saatlerinde... Yağışlar etkisini bugün de sürdürüyor; Meteoroloji'den uyarılar gelmeye devam ediyor. Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu tahminleri...

• 21 Nisan 2022 - 12:06 • Son Güncelleme:
• 21 Nisan 2022 - 12:06 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji son dakika hava durumu 70 kilometre hızla geliyor, kuvvetli olacak Onlarca il için flaş uyarı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı. Marmara ve Karadeniz'de yağmur etkili oluyor, diğer bölgelerde ise hava parçalı bulutlu. Sıcaklıkların ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

2Meteoroloji son dakika hava durumu 70 kilometre hızla geliyor, kuvvetli olacak Onlarca il için flaş uyarı...

Tüm yurtta cuma günü yağışlar kesilecek ve sıcaklıklar yükselecek. Marmara'da bölge genelinde sıcaklıklar hala düşük, özellikle de gece saatlerinde... Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Bugün, yarın, cumartesi ve pazar hava nasıl? İşte MGM'nin son dakika açıklamaları...

3Meteoroloji son dakika hava durumu 70 kilometre hızla geliyor, kuvvetli olacak Onlarca il için flaş uyarı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi ile Sakarya, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6TOZ TAŞINIMI UYARISI

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yurdun doğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7BUGÜN HAVA DURUMU MARMARA

BUGÜN HAVA DURUMU! MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°CParçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°CParçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

8EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°CAz bulutlu

İZMİR °C, 22°CAz bulutlu

MANİSA °C, 23°CAz bulutlu

9AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°CParçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°CParçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°CParçalı bulutlu

MERSİN °C, 22°CParçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

11BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

12ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır

AMASYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

13Meteoroloji son dakika hava durumu 70 kilometre hızla geliyor, kuvvetli olacak Onlarca il için flaş uyarı...

TOKAT °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

14DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

VAN °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

15GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°CAz bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°CAz bulutlu

SİİRT °C, 26°CAz bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°CAz bulutlu

16Meteoroloji son dakika hava durumu 70 kilometre hızla geliyor, kuvvetli olacak Onlarca il için flaş uyarı...

Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili, "Perşembeden itibaren, önümüzdeki 5-6 gün önemli bir yağış görünmüyor. Sıcaklıklar yükselmeye devam edecek.

17Meteoroloji son dakika hava durumu 70 kilometre hızla geliyor, kuvvetli olacak Onlarca il için flaş uyarı...

Artık soğuk hava girişi de yok. Önümüz bahar ve yaz havası. Paltolarınızı kaldırabilirsiniz. Kazaklar dursun akşamları serin olur.

18Meteoroloji son dakika hava durumu 70 kilometre hızla geliyor, kuvvetli olacak Onlarca il için flaş uyarı...

Gece yarısından sonra (Perşembe ilk saatleri 02.00-06.00) arası yağmur var. Cumadan itibaren 21-22 C'ye çıkıyor. Pazartesiden sonra daha da artıyor." ifadelerini kullanmıştı.

19Meteoroloji son dakika hava durumu 70 kilometre hızla geliyor, kuvvetli olacak Onlarca il için flaş uyarı...
20Meteoroloji son dakika hava durumu 70 kilometre hızla geliyor, kuvvetli olacak Onlarca il için flaş uyarı...

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