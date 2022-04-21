Meteoroloji son dakika hava durumu! 70 kilometre hızla geliyor, kuvvetli olacak! Onlarca il için flaş uyarı...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır



AMASYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı