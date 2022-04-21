Meteoroloji son dakika hava durumu! 70 kilometre hızla geliyor, kuvvetli olacak! Onlarca il için flaş uyarı...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Hava tamamen değişiyor, tarih açıklandı. MGM haritayı paylaşarak duyurdu. Marmara ve Karadeniz'de yağmur var; diğer bölgelerde ise hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar artıyor. Tüm yurtta yağışların kesileceği ve sıcaklıkların yükseleceği gün de belli oldu. Marmara'da bugün bölge genelinde gün içinde hava parçalı bulutlu ve sıcaklıklar hala düşük, özellikle de gece saatlerinde... Yağışlar etkisini bugün de sürdürüyor; Meteoroloji'den uyarılar gelmeye devam ediyor. Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı. Marmara ve Karadeniz'de yağmur etkili oluyor, diğer bölgelerde ise hava parçalı bulutlu. Sıcaklıkların ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
Tüm yurtta cuma günü yağışlar kesilecek ve sıcaklıklar yükselecek. Marmara'da bölge genelinde sıcaklıklar hala düşük, özellikle de gece saatlerinde... Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Bugün, yarın, cumartesi ve pazar hava nasıl? İşte MGM'nin son dakika açıklamaları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi ile Sakarya, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Yurdun doğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BUGÜN HAVA DURUMU! MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°CParçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°CParçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°CAz bulutlu
İZMİR °C, 22°CAz bulutlu
MANİSA °C, 23°CAz bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°CParçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 21°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 20°CParçalı bulutlu
MERSİN °C, 22°CParçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır
AMASYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
VAN °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 25°CAz bulutlu
GAZİANTEP °C, 22°CAz bulutlu
SİİRT °C, 26°CAz bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°CAz bulutlu
Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili, "Perşembeden itibaren, önümüzdeki 5-6 gün önemli bir yağış görünmüyor. Sıcaklıklar yükselmeye devam edecek.
Artık soğuk hava girişi de yok. Önümüz bahar ve yaz havası. Paltolarınızı kaldırabilirsiniz. Kazaklar dursun akşamları serin olur.
Gece yarısından sonra (Perşembe ilk saatleri 02.00-06.00) arası yağmur var. Cumadan itibaren 21-22 C'ye çıkıyor. Pazartesiden sonra daha da artıyor." ifadelerini kullanmıştı.