Meteoroloji son dakika duyurdu! Hava tamamen tersine dönüyor, bu sefer çok kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...
Son dakika hava durumu açıklaması! Meteoroloji duyurdu ve hava tamamen tersine dönüyor. Tarih belli oldu, bu sefer çok kuvvetli olacak. İstanbul, İzmir, Ankara dahil neredeyse tüm Türkiye'de kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı bir hava etkili olacak ve günlerce yağışlı hava devam edecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak ancak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gerekiyor. Bugün ise Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlı hava var. Meteoroloji'den kuvvetli yağış, rüzgar, toz taşınımı uyarıları peş peşe geldi. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu raporu geldi. Yağışlar yeniden başlıyor. Günlerce devam edecek olan sağanak yağış çok kuvvetli şekilde gelecek. Hava durumu bugün ve önümüzdeki günlerde nasıl? İşte son dakika tahminleri...
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Iğdır... Turuncu kodlu uyarı yapılan iller: Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Van, Batman, Şırnak
Sıcaklıkların kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, kar erimesi, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ve savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yer yer çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 19°CParçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°CParçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 25°CParçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin ve Toroslar mevkiinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 17°CParçalı bulutlu
DÜZCE °C, 21°CParçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 17°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.
RİZE °C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 21°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 11°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARS °C, 10°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°CParçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 15°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
SİİRT °C, 22°CParçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Yarından itibaren ülke genelinde kuvvetli sağanak yağışlı bir hava etkili olmaya başlayacak. Yarın için sarı kodlu uyarı yapılan iller: Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Iğdır... Turuncu kodlu uyarı yapılan iller: Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Van, Batman, Şırnak
Yağışlar yarın da devam edecek. MGM 5 günlük haritayı paylaştı. İşte gün gün hava durumu...