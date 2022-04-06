Meteoroloji son dakika duyurdu! Hava tamamen tersine dönüyor, bu sefer çok kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.



ERZURUM °C, 11°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KARS °C, 10°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 24°CParçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



VAN °C, 15°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı