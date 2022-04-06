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GündemMeteoroloji son dakika duyurdu! Hava tamamen tersine dönüyor, bu sefer çok kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...
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Meteoroloji son dakika duyurdu! Hava tamamen tersine dönüyor, bu sefer çok kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

Son dakika hava durumu açıklaması! Meteoroloji duyurdu ve hava tamamen tersine dönüyor. Tarih belli oldu, bu sefer çok kuvvetli olacak. İstanbul, İzmir, Ankara dahil neredeyse tüm Türkiye'de kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı bir hava etkili olacak ve günlerce yağışlı hava devam edecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak ancak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gerekiyor. Bugün ise Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlı hava var. Meteoroloji'den kuvvetli yağış, rüzgar, toz taşınımı uyarıları peş peşe geldi. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri...

• 06 Nisan 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:
• 06 Nisan 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji son dakika duyurdu Hava tamamen tersine dönüyor, bu sefer çok kuvvetli geliyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu raporu geldi. Yağışlar yeniden başlıyor. Günlerce devam edecek olan sağanak yağış çok kuvvetli şekilde gelecek. Hava durumu bugün ve önümüzdeki günlerde nasıl? İşte son dakika tahminleri...

2Meteoroloji son dakika duyurdu Hava tamamen tersine dönüyor, bu sefer çok kuvvetli geliyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3Meteoroloji son dakika duyurdu Hava tamamen tersine dönüyor, bu sefer çok kuvvetli geliyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

4Meteoroloji son dakika duyurdu Hava tamamen tersine dönüyor, bu sefer çok kuvvetli geliyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

5SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Iğdır... Turuncu kodlu uyarı yapılan iller: Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Van, Batman, Şırnak

6Meteoroloji son dakika duyurdu Hava tamamen tersine dönüyor, bu sefer çok kuvvetli geliyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

Sıcaklıkların kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

7YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8Meteoroloji son dakika duyurdu Hava tamamen tersine dönüyor, bu sefer çok kuvvetli geliyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, kar erimesi, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ve savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9Meteoroloji son dakika duyurdu Hava tamamen tersine dönüyor, bu sefer çok kuvvetli geliyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yer yer çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°CParçalı bulutlu

11EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°CParçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 25°CParçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

12AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin ve Toroslar mevkiinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

13İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu

14BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°CParçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°CParçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 17°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°CParçalı bulutlu

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE °C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 21°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

16DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 11°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 10°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°CParçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 15°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

17GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT °C, 22°CParçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

18Meteoroloji son dakika duyurdu Hava tamamen tersine dönüyor, bu sefer çok kuvvetli geliyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

Yarından itibaren ülke genelinde kuvvetli sağanak yağışlı bir hava etkili olmaya başlayacak. Yarın için sarı kodlu uyarı yapılan iller: Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Iğdır... Turuncu kodlu uyarı yapılan iller: Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Van, Batman, Şırnak

19Meteoroloji son dakika duyurdu Hava tamamen tersine dönüyor, bu sefer çok kuvvetli geliyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

Yağışlar yarın da devam edecek. MGM 5 günlük haritayı paylaştı. İşte gün gün hava durumu...

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