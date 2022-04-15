Meteoroloji son dakika açıkladı! Tüm Türkiye'yi esir alacak, kuvvetli geliyor! Hava durumu değişiyor, İstanbul, Ankara ve birçok ilde...

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.



ERZURUM -5°C, 11°CParçalı ve az bulutlu



KARS -4°C, 10°CParçalı ve az bulutlu



MALATYA 5°C, 20°CAz bultlu



VAN 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı