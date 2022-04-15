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GündemMeteoroloji son dakika açıkladı! Tüm Türkiye'yi esir alacak, kuvvetli geliyor! Hava durumu değişiyor, İstanbul, Ankara ve birçok ilde...
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji son dakika açıkladı! Tüm Türkiye'yi esir alacak, kuvvetli geliyor! Hava durumu değişiyor, İstanbul, Ankara ve birçok ilde...
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Meteoroloji son dakika açıkladı! Tüm Türkiye'yi esir alacak, kuvvetli geliyor! Hava durumu değişiyor, İstanbul, Ankara ve birçok ilde...

Meteoroloji son dakika açıkladı. Günlerce etkili olacak. Hava durumu değişiyor. Sıcaklıklar düşecek. Yeni tarih belli oldu. Birçok vatandaş 'yarın hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu nasıl? sorularının yanıtı merak ediyor. MGM haritayı paylaşarak duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok şehirde sıcaklıklar değişiyor. Yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Öte yandan Avrupa Uzay Ajansı, Türkiye'ye dev toz bulutu kütlesinin yaklaştığını belirterek kritik uyarıda bulundu. Peki hava önümüzdeki günlerde nasıl olacak? Kar yağışı bitti mi? Hafta sonu hava nasıl? Yağmur yağacak mı? İşte MGM'den son dakika hava durumu tahminleri...

• 15 Nisan 2022 - 22:19 • Son Güncelleme:
• 15 Nisan 2022 - 22:19 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji son dakika açıkladı Tüm Türkiyeyi esir alacak, kuvvetli geliyor Hava durumu değişiyor, İstanbul, Ankara ve birçok ilde...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi. Tüm Türkiye'de etkili olacak. Nisan ayının ortasında hava durumuyla ilgili uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor.

2Meteoroloji son dakika açıkladı Tüm Türkiyeyi esir alacak, kuvvetli geliyor Hava durumu değişiyor, İstanbul, Ankara ve birçok ilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

3Meteoroloji son dakika açıkladı Tüm Türkiyeyi esir alacak, kuvvetli geliyor Hava durumu değişiyor, İstanbul, Ankara ve birçok ilde...

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

4PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji Pazar günü yurdun batı kesimini etkisine alacak olan yağışların İstanbul dahil birçok kenti olumsuz etkileyeceği açıkladı. Çarşamba gününe kadar sağanak ve yağışlı havaların devam etmesi bekleniyor.

5MARMARA

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 7°C, 17°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 22°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 8°C, 24°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

6EGE

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 21°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 10°C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 13°C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 11°C, 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

7AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 24°CAz bulutlu

ANTALYA 13°C, 24°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 9°C, 23°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 14°C, 21°CAz bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 4°C, 20°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 23°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 7°C, 22°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS 0°C, 15°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 20°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 8°C, 26°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU 2°C, 21°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 18°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor.

AMASYA 4°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 7°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

TOKAT 3°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

ERZURUM -5°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 5°C, 20°CAz bultlu

VAN 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamnala yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 22°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 9°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 25°CAz bulutlu ve açık

13ÇÖL TOZU FIRTINASI GELİYOR

ÇÖL TOZU FIRTINASI GELİYOR

Öte yandan Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik Programı kapsamında Akdeniz Havzası'nda Sahra Tozu fırtınası bekleniyor. Çöl tozu fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

14Meteoroloji son dakika açıkladı Tüm Türkiyeyi esir alacak, kuvvetli geliyor Hava durumu değişiyor, İstanbul, Ankara ve birçok ilde...

15 - 18 Nisan tahminlerine göre toz İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs yönünde hareket edecek Sahra Tozu fırtınasının Türkiye'nin güneyinde de etkili olması bekleniyor.

15ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT

Geçtiğimiz haftalarda fırtına ve toz taşınımı 5 ili etkisi altına almıştı. Sahra Çölü’nden Türkiye’ye yola çıkan dev toz bulutunun beklenen yağmurla birlikte tekrardan araçların üzerinde çamur olabileceği uyarısı yapıldı.

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