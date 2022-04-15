Meteoroloji son dakika açıkladı! Tüm Türkiye'yi esir alacak, kuvvetli geliyor! Hava durumu değişiyor, İstanbul, Ankara ve birçok ilde...
Meteoroloji son dakika açıkladı. Günlerce etkili olacak. Hava durumu değişiyor. Sıcaklıklar düşecek. Yeni tarih belli oldu. Birçok vatandaş 'yarın hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu nasıl? sorularının yanıtı merak ediyor. MGM haritayı paylaşarak duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok şehirde sıcaklıklar değişiyor. Yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Öte yandan Avrupa Uzay Ajansı, Türkiye'ye dev toz bulutu kütlesinin yaklaştığını belirterek kritik uyarıda bulundu. Peki hava önümüzdeki günlerde nasıl olacak? Kar yağışı bitti mi? Hafta sonu hava nasıl? Yağmur yağacak mı? İşte MGM'den son dakika hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi. Tüm Türkiye'de etkili olacak. Nisan ayının ortasında hava durumuyla ilgili uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
PAZAR GÜNÜNE DİKKAT
Meteoroloji Pazar günü yurdun batı kesimini etkisine alacak olan yağışların İstanbul dahil birçok kenti olumsuz etkileyeceği açıkladı. Çarşamba gününe kadar sağanak ve yağışlı havaların devam etmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 7°C, 17°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 22°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 8°C, 24°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 21°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 10°C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 13°C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 11°C, 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 24°CAz bulutlu
ANTALYA 13°C, 24°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 9°C, 23°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN 14°C, 21°CAz bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 4°C, 20°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 23°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 7°C, 22°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS 0°C, 15°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 4°C, 20°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 8°C, 26°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 2°C, 21°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 18°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor.
AMASYA 4°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN 7°C, 18°CParçalı ve az bulutlu
TOKAT 3°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON 7°C, 15°CParçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
ERZURUM -5°C, 11°CParçalı ve az bulutlu
KARS -4°C, 10°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA 5°C, 20°CAz bultlu
VAN 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamnala yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 22°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP 8°C, 23°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT 9°C, 22°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 12°C, 25°CAz bulutlu ve açık
ÇÖL TOZU FIRTINASI GELİYOR
Öte yandan Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik Programı kapsamında Akdeniz Havzası'nda Sahra Tozu fırtınası bekleniyor. Çöl tozu fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.
15 - 18 Nisan tahminlerine göre toz İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs yönünde hareket edecek Sahra Tozu fırtınasının Türkiye'nin güneyinde de etkili olması bekleniyor.
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT
Geçtiğimiz haftalarda fırtına ve toz taşınımı 5 ili etkisi altına almıştı. Sahra Çölü’nden Türkiye’ye yola çıkan dev toz bulutunun beklenen yağmurla birlikte tekrardan araçların üzerinde çamur olabileceği uyarısı yapıldı.