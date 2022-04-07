Meteoroloji son dakika açıkladı! Soğuklar geri geliyor, çok kuvvetli olacak! İstanbul, Ankara ve birçok ilde...
Meteoroloji son dakika açıkladı. Çok kuvvetli olacak. Yeniden geliyor. Hava sıcaklıkları değişiyor. Birçok il için alarm verildi. İstanbul, Ankara birçok ilde görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, duyurusunda yağışların çok yoğun olacağını açıkladı. 42 il için sarı ve turuncu alarm verildi. Vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısında İstanbul için de saat verildi. İşte hava durumuyla ilgili son dakika gelişmeleri ve hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Bugün itibariyle başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağış için uyarı yapıldı. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl, yağış var mı, kaç derecek olacak? İşte 8 Nisan hava durumu tahminleri ve İstanbul hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika olarak yeni raporunu yayımlandı. Bu göre 46 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı hazırlık yapması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara çevreleri, Eskişehir'in kuzey ilçeleri ve Balıkesir'in doğu ilçelerinde, yarın Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara çevreleri, Eskişehir'in kuzey kesimleri ve Balıkesir'in doğu ilçelerinde, yarın Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde hızlı kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusu ile Balıkesir'in doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; iç kesimleririnde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Çankırı ve Ankara çevreleri ile Eskişehir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde bölge genelinde(Sinop hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Çorum çevrelerinde, yarın Samsun'un iç ve doğu kesimlerinde, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Rüzgârın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgârın; güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu ile Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.