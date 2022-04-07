Meteoroloji son dakika açıkladı! Soğuklar geri geliyor, çok kuvvetli olacak! İstanbul, Ankara ve birçok ilde...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusu ile Balıkesir'in doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.