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GündemMeteoroloji son dakika açıkladı! Soğuk hava ve yağmur geliyor! Çok kuvvetli olacak, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde...
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Meteoroloji son dakika açıkladı! Soğuk hava ve yağmur geliyor! Çok kuvvetli olacak, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde...

Meteoroloji son dakika açıkladı. Çok kuvvetli olacak. Yağışlı ve soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürürken hava sıcaklıkları 10 derece birden düştü. Yurtta yaklaşık 4 gündür de sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji'den yapılan yeni hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar değişiyor. Hava daha da soğuyacak. Birçok ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi durumlara karşı da vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Önümüzdeki günlerde hava nasıl, hangi illerde yağış var? Son dakika hava durumu tahminleri...

• 03 Mayıs 2022 - 22:21 • Son Güncelleme:
• 03 Mayıs 2022 - 22:21 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji son dakika açıkladı Soğuk hava ve yağmur geliyor Çok kuvvetli olacak, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı. Yeni haftada hava durumu değişiyor. Havalar soğuyor, kuvvetli yağmur geliyor. İşte hava durumu ile ilgili son veriler...

2Meteoroloji son dakika açıkladı Soğuk hava ve yağmur geliyor Çok kuvvetli olacak, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni hava durumu tahminlerine göre yağışların kuvvetli sağanağa dönüşmesi bekleniyor. Yağışların genellikle öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde görüleceği tahmin ediliyor.

3Meteoroloji son dakika açıkladı Soğuk hava ve yağmur geliyor Çok kuvvetli olacak, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

4Meteoroloji son dakika açıkladı Soğuk hava ve yağmur geliyor Çok kuvvetli olacak, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde...

Yağışların bu akşam Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde, yarın (Çarşamba) İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ve Giresun ile Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

5Meteoroloji son dakika açıkladı Soğuk hava ve yağmur geliyor Çok kuvvetli olacak, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde...

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

6Meteoroloji son dakika açıkladı Soğuk hava ve yağmur geliyor Çok kuvvetli olacak, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde...

Ankara Valiliği, bugün kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, bu nedenle ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

7MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 6°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

8EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 18°CParçalı bulutlu

MUĞLA 10°C, 22°CParçalı bulutlu

9AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Mersin dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) Adana ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde bu akşam ilk saatlerde, İç Anadolu'nun doğusunda ise yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklarla yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 11°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

13DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Bugün akşam ilk saatlerde Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde, yarın (Çarşamba) İç Anadolu’nun doğusu (Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas) ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde (Adana ve Osmaniye’nin kuzey, Kahramanmaraş’ın batısı) ve Orta Karadeniz’de (Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat ile Çorum’un güney ve doğusu) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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