Meteoroloji son dakika açıkladı! Soğuk hava ve yağmur geliyor! Çok kuvvetli olacak, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde...
Meteoroloji son dakika açıkladı. Çok kuvvetli olacak. Yağışlı ve soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürürken hava sıcaklıkları 10 derece birden düştü. Yurtta yaklaşık 4 gündür de sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji'den yapılan yeni hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar değişiyor. Hava daha da soğuyacak. Birçok ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi durumlara karşı da vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Önümüzdeki günlerde hava nasıl, hangi illerde yağış var? Son dakika hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı. Yeni haftada hava durumu değişiyor. Havalar soğuyor, kuvvetli yağmur geliyor. İşte hava durumu ile ilgili son veriler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni hava durumu tahminlerine göre yağışların kuvvetli sağanağa dönüşmesi bekleniyor. Yağışların genellikle öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların bu akşam Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde, yarın (Çarşamba) İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ve Giresun ile Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Ankara Valiliği, bugün kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, bu nedenle ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 6°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 10°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 10°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 18°CParçalı bulutlu
MUĞLA 10°C, 22°CParçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Mersin dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) Adana ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde bu akşam ilk saatlerde, İç Anadolu'nun doğusunda ise yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklarla yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 11°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Bugün akşam ilk saatlerde Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde, yarın (Çarşamba) İç Anadolu’nun doğusu (Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas) ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde (Adana ve Osmaniye’nin kuzey, Kahramanmaraş’ın batısı) ve Orta Karadeniz’de (Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat ile Çorum’un güney ve doğusu) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.