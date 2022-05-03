Meteoroloji son dakika açıkladı! Soğuk hava ve yağmur geliyor! Çok kuvvetli olacak, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Mersin dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) Adana ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 17°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı