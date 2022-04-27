Meteoroloji son dakika açıkladı! Kırkikindi yağmurları başlıyor, günlerce sürecek! Tarih verildi, tüm Türkiye'de...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi. Kırkikindi yağmurları geliyor, 4-5 gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Yağışlar yeniden başlıyor. Sıcaklıklar da ortalamalara doğru düşecek. Bayramda havanın nasıl olacağı merak ediliyordu. Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. Öte yandan bugün 28 ilde yağış etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Toz taşınımı uyarısı da yapıldı. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı iller tek tek açıklandı. MGM gün gün hava durumu tahmin haritasını paylaştı. Son dakika hava durumu...
Son dakika hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Afyonkarahisar, Karabük ve Sivas çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI BAŞLIYOR
Çarşamba gününden itibaren İç Anadolu başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kırkikindi yağmurları bekleniyor.
Havaforum’un duyurduğuna göre; kırkikindi yağmurlarının 4-5 gün süreceği tahmin ediliyor. Kırkikindi yağmurları, Anadolu’da yaz veya kış başlarında genelde öğleden sonra ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isim olarak biliniyor. Bu yağışlar genelde ikindi vakti başladığı için bu ismi almıştır.
BUGÜN HAVA DURUMU! MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 28°CAz bulutlu
MANİSA °C, 30°CAz bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Göller Yöresi'nin öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°CAz bulutlu
ANTALYA °C, 23°CAz bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
HATAY °C, 28°CAz bulutlu
MERSİN °C, 24°CAz bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 23°CParçalı bulutlu
DÜZCE °C, 25°CParçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 25°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 27°CParçalı bulutlu
SAMSUN °C, 18°CParçalı bulutlu
TOKAT °C, 26°CParçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°CParçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°CParçalı bulutlu
VAN °C, 16°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 23°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
ORHAN ŞEN'DEN AÇIKLAMA
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, "Bu hafta sonu (cuma) sıcaklıklar düşüyor. Bayramda bu sıcaklıklar olmayacak. Bu hafta sonu ve bayramda yaz havası olmayacak bahar havası olacak. Ege ve Akdeniz bölgesinde de bayramda sıcaklıklar bu günkü gibi olmayacak.
Çarşamba ve perşembe günü iç ve doğu bölgelerde yağış var. Yağışlar genellikle öğleden sonra başlayıp akşam sona erecek. batıda yağış yok gibi." diye konuştu.
MAYISTA HAVA NASIL OLACAK?
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek'in yaptığı açıklamaya göre Mayıs ayı hava durumuyla ilgili "Mayısta aşırı yağışlar yok. Mevsim normalleri civarında yağış bekleniyor. Doğuda yağışlar ortalamanın altında kalırken Ege Bölgesi'nde iç kesimler daha fazla yağış alacak. Ağırlıklı olarak konvektif yağışlar gözüküyor." dedi.
Tek "Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin biraz üstünde görülecek ancak zaman zaman mevsim normalleri değerlerinde seyretmesi de bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar ortalamaların üzerine çıkacak." diye konuştu.