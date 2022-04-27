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GündemMeteoroloji son dakika açıkladı! Kırkikindi yağmurları başlıyor, günlerce sürecek! Tarih verildi, tüm Türkiye'de...
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Meteoroloji son dakika açıkladı! Kırkikindi yağmurları başlıyor, günlerce sürecek! Tarih verildi, tüm Türkiye'de...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi. Kırkikindi yağmurları geliyor, 4-5 gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Yağışlar yeniden başlıyor. Sıcaklıklar da ortalamalara doğru düşecek. Bayramda havanın nasıl olacağı merak ediliyordu. Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. Öte yandan bugün 28 ilde yağış etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Toz taşınımı uyarısı da yapıldı. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı iller tek tek açıklandı. MGM gün gün hava durumu tahmin haritasını paylaştı. Son dakika hava durumu...

• 27 Nisan 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:
• 27 Nisan 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji son dakika açıkladı Kırkikindi yağmurları başlıyor, günlerce sürecek Tarih verildi, tüm Türkiyede...

Son dakika hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Afyonkarahisar, Karabük ve Sivas çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2Meteoroloji son dakika açıkladı Kırkikindi yağmurları başlıyor, günlerce sürecek Tarih verildi, tüm Türkiyede...

Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

3Meteoroloji son dakika açıkladı Kırkikindi yağmurları başlıyor, günlerce sürecek Tarih verildi, tüm Türkiyede...

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

4KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI BAŞLIYOR

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI BAŞLIYOR

Çarşamba gününden itibaren İç Anadolu başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kırkikindi yağmurları bekleniyor.

5Meteoroloji son dakika açıkladı Kırkikindi yağmurları başlıyor, günlerce sürecek Tarih verildi, tüm Türkiyede...

Havaforum’un duyurduğuna göre; kırkikindi yağmurlarının 4-5 gün süreceği tahmin ediliyor. Kırkikindi yağmurları, Anadolu’da yaz veya kış başlarında genelde öğleden sonra ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isim olarak biliniyor. Bu yağışlar genelde ikindi vakti başladığı için bu ismi almıştır.

6BUGÜN HAVA DURUMU MARMARA

BUGÜN HAVA DURUMU! MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

7EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°CAz bulutlu

MANİSA °C, 30°CAz bulutlu

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Göller Yöresi'nin öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°CAz bulutlu

ANTALYA °C, 23°CAz bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°CAz bulutlu

MERSİN °C, 24°CAz bulutlu

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°CParçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°CParçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°CParçalı bulutlu

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 27°CParçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°CParçalı bulutlu

TOKAT °C, 26°CParçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°CParçalı bulutlu

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°CParçalı bulutlu

VAN °C, 16°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu

14ORHAN ŞENDEN AÇIKLAMA

ORHAN ŞEN'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, "Bu hafta sonu (cuma) sıcaklıklar düşüyor. Bayramda bu sıcaklıklar olmayacak. Bu hafta sonu ve bayramda yaz havası olmayacak bahar havası olacak. Ege ve Akdeniz bölgesinde de bayramda sıcaklıklar bu günkü gibi olmayacak.

15Meteoroloji son dakika açıkladı Kırkikindi yağmurları başlıyor, günlerce sürecek Tarih verildi, tüm Türkiyede...

Çarşamba ve perşembe günü iç ve doğu bölgelerde yağış var. Yağışlar genellikle öğleden sonra başlayıp akşam sona erecek. batıda yağış yok gibi." diye konuştu.

16MAYISTA HAVA NASIL OLACAK

MAYISTA HAVA NASIL OLACAK?

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek'in yaptığı açıklamaya göre Mayıs ayı hava durumuyla ilgili "Mayısta aşırı yağışlar yok. Mevsim normalleri civarında yağış bekleniyor. Doğuda yağışlar ortalamanın altında kalırken Ege Bölgesi'nde iç kesimler daha fazla yağış alacak. Ağırlıklı olarak konvektif yağışlar gözüküyor." dedi.

17Meteoroloji son dakika açıkladı Kırkikindi yağmurları başlıyor, günlerce sürecek Tarih verildi, tüm Türkiyede...

Tek "Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin biraz üstünde görülecek ancak zaman zaman mevsim normalleri değerlerinde seyretmesi de bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar ortalamaların üzerine çıkacak." diye konuştu.

18BUGÜN HAVA DURUMU

BUGÜN HAVA DURUMU

19YARIN HAVA DURUMU

YARIN HAVA DURUMU

20CUMA HAVA DURUMU

CUMA HAVA DURUMU

21CUMARTESİ HAVA DURUMU

CUMARTESİ HAVA DURUMU

22PAZAR HAVA DURUMU

PAZAR HAVA DURUMU

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