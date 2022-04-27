Meteoroloji son dakika açıkladı! Kırkikindi yağmurları başlıyor, günlerce sürecek! Tarih verildi, tüm Türkiye'de...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu



YOZGAT °C, 23°CParçalı ve az bulutlu