Meteoroloji son dakika açıkladı! Hava tamamen terse dönüyor, tarih belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde...

AKDENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Göller Yöresi ve rakımı 1100-1300 metre üzerinde olan yerlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 17°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 5°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla yoğun kar yağışlı