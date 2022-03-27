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GündemMeteoroloji son dakika açıkladı! Hava durumu değişiyor, çok kuvvetli olacak! İstanbul, Ankara ve birçok şehirde...
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Meteoroloji son dakika açıkladı! Hava durumu değişiyor, çok kuvvetli olacak! İstanbul, Ankara ve birçok şehirde...

Meteoroloji son dakika açıkladı. Hava durumu değişiyor. Kar, yağmur ve hava sıcaklıklarıyla ilgili yeni gelişme. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı dalgası değişiyor. Havalar ne zaman ısınacak, normale dönecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Birçok il için yeni uyarılar yapıldı. Peki yeni hafta hava durumu nasıl? Kar yağışı hangi illerde var? İstanbul'da hava durumu nasıl? Havalar ısınacak mı? MGM haritayı paylaşarak duyurdu. Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması...

• 27 Mart 2022 - 19:46 • Son Güncelleme:
• 27 Mart 2022 - 19:46 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji son dakika açıkladı Hava durumu değişiyor, çok kuvvetli olacak İstanbul, Ankara ve birçok şehirde...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yeni hava raporu belli oldu. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havalar devam edecek mi? İşte detaylar...

2Meteoroloji son dakika açıkladı Hava durumu değişiyor, çok kuvvetli olacak İstanbul, Ankara ve birçok şehirde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3Meteoroloji son dakika açıkladı Hava durumu değişiyor, çok kuvvetli olacak İstanbul, Ankara ve birçok şehirde...

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bu gece saatlerinde Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

4Meteoroloji son dakika açıkladı Hava durumu değişiyor, çok kuvvetli olacak İstanbul, Ankara ve birçok şehirde...

Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

5KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI:

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI:

Bu gece saatlerinde Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8MARMARA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 7°C, 18°CAz bulutlu

İSTANBUL 5°C, 14°CAz bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 19°CAz bulutlu

KOCAELİ 7°C, 19°CAz bulutlu

9EGE

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 14°CAz bulutlu

DENİZLİ 5°C, 21°CAz bulutlu

İZMİR 10°C, 21°CAz bulutlu

MANİSA 7°C, 20°CAz bulutlu

10AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 5°C, 19°CAz bulutlu

ANTALYA 12°C, 22°CAz bulutlu

HATAY 5°C, 20°CAz bulutlu

ISPARTA 2°C, 17°CAz bulutlu

11İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 13°CAz bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 16°CAz bulutlu

KAYSERİ 1°C, 14°CAz bulutlu

KONYA 0°C, 14°CAz bulutlu

12BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 14°CAz bulutlu

DÜZCE 4°C, 18°CAz bulutlu

KASTAMONU -1°C, 13°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 15°CAz bulutlu

13ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümü ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bu gece saatlerinde Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 6°C, 10°CÇok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT 4°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, 10°CÇok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

14DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -8°C, 2°CParçalı bulutlu

KARS -9°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

VAN -6°C, 5°CParçalı bulutlu

15GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 15°CAz bulutlu

SİİRT 2°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 17°CAz bulutlu

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