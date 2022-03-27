Meteoroloji son dakika açıkladı! Hava durumu değişiyor, çok kuvvetli olacak! İstanbul, Ankara ve birçok şehirde...
Meteoroloji son dakika açıkladı. Hava durumu değişiyor. Kar, yağmur ve hava sıcaklıklarıyla ilgili yeni gelişme. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı dalgası değişiyor. Havalar ne zaman ısınacak, normale dönecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Birçok il için yeni uyarılar yapıldı. Peki yeni hafta hava durumu nasıl? Kar yağışı hangi illerde var? İstanbul'da hava durumu nasıl? Havalar ısınacak mı? MGM haritayı paylaşarak duyurdu. Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yeni hava raporu belli oldu. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havalar devam edecek mi? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bu gece saatlerinde Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI:
Bu gece saatlerinde Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:
Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 7°C, 18°CAz bulutlu
İSTANBUL 5°C, 14°CAz bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 19°CAz bulutlu
KOCAELİ 7°C, 19°CAz bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 14°CAz bulutlu
DENİZLİ 5°C, 21°CAz bulutlu
İZMİR 10°C, 21°CAz bulutlu
MANİSA 7°C, 20°CAz bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 5°C, 19°CAz bulutlu
ANTALYA 12°C, 22°CAz bulutlu
HATAY 5°C, 20°CAz bulutlu
ISPARTA 2°C, 17°CAz bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 13°CAz bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 16°CAz bulutlu
KAYSERİ 1°C, 14°CAz bulutlu
KONYA 0°C, 14°CAz bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 14°CAz bulutlu
DÜZCE 4°C, 18°CAz bulutlu
KASTAMONU -1°C, 13°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 15°CAz bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümü ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bu gece saatlerinde Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 6°C, 10°CÇok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
TOKAT 4°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON 7°C, 10°CÇok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -8°C, 2°CParçalı bulutlu
KARS -9°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu
MALATYA 1°C, 12°CParçalı ve az bulutlu
VAN -6°C, 5°CParçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 1°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 15°CAz bulutlu
SİİRT 2°C, 11°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 17°CAz bulutlu