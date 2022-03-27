Meteoroloji son dakika açıkladı! Hava durumu değişiyor, çok kuvvetli olacak! İstanbul, Ankara ve birçok şehirde...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümü ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bu gece saatlerinde Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



RİZE 6°C, 10°CÇok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



SAMSUN 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu



TOKAT 4°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu



TRABZON 7°C, 10°CÇok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı